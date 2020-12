Come si fa a collegare una PlayStation 4 al televisore senza HDMI?

Se non disponete di un televisore dotato di ingresso HDMI e potete usare soltanto ingressi DVI, SCART o VGA non preoccupatevi: utilizzando un adattatore da HDMI a VGA/DMI è possibile collegare la vostra PS4 alla TV.

Gli adattatori HDMI - VGA/DMI sono reperibili nei negozi di elettronica e, naturalmente, anche sugli store online, come Amazon. Il loro prezzo d’acquisto si aggira intorno ai 15-20 euro. Dopo aver acquistato l’adattatore, non dovete far altro che collegare il cavo di alimentazione alla PS4, inserendo la parte di cavo opposta alla presa di corrente nell'ingresso AC IN posto sul retro della console, e poi introdurre la spina presente all'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa della corrente.

Dopodiché prendete il cavo HDMI, inserite una delle sue estremità nell’uscita HDMI presente sul retro della PS4 e introducete l’altra estremità nell'ingresso HDMI presente sull'adattatore. Per concludere l’operazione, collegate il cavo VGA o DMI nell'apposito ingresso presente sul televisore, accendete la console e verificate che la connessione con la TV sia stata stata stabilita correttamente.

Se, invece, il vostro televisore dispone solo di una, potete acquistare une inserire il cavo HDMI della PlayStation in quest’ultimo. È doveroso puntualizzare che, nel caso in cui il vostro televisore sia piuttosto vecchio, la qualità dell'immagine fornita dalla PlayStation non sarà ottimale e potreste anche riscontrare problemi di compatibilità dovuti alla frequenza di aggiornamento dello schermo insufficiente. Se siete in cerca di una console Sony, potreste cercare una PlayStation 4 usata a un prezzo più che ragionevole.