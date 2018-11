Come collegare la Poke Ball Plus a Pokemon GO su iOS e Android

La Poke Ball Plus è una nuova periferica di controllo pensata per Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee su Nintendo Switch, ma in realtà può essere utilizzata anche con Pokemon GO. In questa mini-guida vi spiegheremo come collegarla all'app di Niantic Labs sui dispositivi iOS e Android.

La nuova periferica a forma di Poke Ball può prendere il posto di Pokemon GO Plus, svolgendo le sue stesse funzioni. Una volta collegata al gioco mobile di Niantic, infatti, potrà essere utilizzata per contare i passi, catturare i Pokemon e visitare automaticamente i PokeStop nelle vicinanze. Di seguito vi spieghiamo come collegare la Poke Ball Plus a Pokemon GO sui dispositivi iOS e Android:

Assicuratevi che il Bluetooth sia abilitato sul vostro cellulare

Avviate Pokemon GO

Dalla schermata principale, toccate l'icona a forma di Poke Ball e aprite il menu

Selezionate la voce Impostazioni

Selezionate la voce Poke Ball Plus

Premete lo stick analogico della Poke Ball Plus per rendere la periferica visibile

Comparirà un messaggio che chiederà di abilitare la Poke Ball Plus. Confermate l'operazione

Se l'operazione è stata eseguita con successo, nel gioco l'icona della Poke Ball Plus diventerà più luminosa, e premendo la levetta analogica del controller causerete la vibrazione della periferica. Per assicurarvi che la Poke Ball Plus venga utilizzata correttamente mentre giocate a Pokemon Go, cliccate sulla nuova icona a forma di Poke Ball in alto a destra nello schermo.

