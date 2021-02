Come si fa a collegare la PS5 ad un televisore o un monitor?

Collegare PlayStation 5 ad una TV o un monitor è una operazione semplicissima e ampiamente alla portata di tutti, tuttavia la stessa Sony ha pubblicato una guida che spiega in pochi passi come completare correttamente la procedura in una manciata di secondi e senza errori.

Come collegare la PS5 alla TV

Inserire una estremità del cavo HDMI nella presa HDMI OUT sul retro di PS5

Inserire l'altra estremità dello stesso nella porta HDMI del TV/Monitor

Collegare il cavo di alimentazione nell'ingresso AC IN sul retro della console

Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di corrente a muro o una ciabatta

La prima cosa da fare ovviamente sarà trovare uno spazio adeguato per ospitare la vostra PlayStation 5,, necessario per le operazioni di raffreddamento della console. A questo proposito potrete decidere di posizionare PS5 sia in verticale che in orizzontale e successivamente seguiti questi passaggi:

Dopo aver individuato lo spazio adeguato, collocate la vostra console e collegatela alla presa di corrente; successivamente, vi basterà prendere il cavo HDMI 2.1 fornito di serie nella confezione di PlayStation 5 e collegarne un'estremità alla console e l'altra estremità al televisore o al monitor, sempre utilizzando una delle porte HDMI presenti sul display.