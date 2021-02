Come fare i colpi in GTA Online: requisiti per le rapine

La modalità online di GTA V è ormai diventata gioco a sé, grazie all'incredibile mole di contenuti (costantemente aggiunti da Rockstar) e di cose da fare sia da soli che con un gruppo di amici. Una delle attività più divertenti e remunerative da fare insieme a qualcuno è rappresentata dai colpi.

I colpi sono uno dei tanti modi che avete a disposizione per guadagnare denaro (da spendere come preferite, ad esempio acquistando una nuova casa in GTA Online), ma come si fanno? Cominciamo dalle basi: cosa sono, in pratica, i colpi? Si tratta di missioni di rapina che vanno pianificate attentamente per riuscire bene e portare a casa il malloppo (in certi casi davvero notevole, parliamo di diversi milioni di dollari). Un'altra cosa da sapere è che richiedono una squadra di giocatori che collaborano, composta da 4 individui; alcuni possono essere tentati con meno giocatori, ma il minimo è sempre 2. Questo perché sono missioni abbastanza complesse ed è necessario essere in tanti per assicurarsene il successo.

GTA Online: come si avvia un colpo?

Per avviare un colpo e cominciare la vostra vita da fuorilegge, dovete prima essere inseriti nel "giro" di rapine dal personaggio Lester; dovrete inoltre soddisfare alcuni requisiti, come possedere un'abitazione di lusso (dal valore di almeno 200,000$) e avere raggiunto il rango 12. Per quanto riguarda gli amici che inviterete nel colpo, sono liberi di partecipare anche senza possedere i suddetti requisiti.

Una volta raggiungo il rango 12, riceverete una chiamata da Lester, che inizialmente vi chiederà di passare da lui per parlare (la lettera L indicata sulla mappa). Dopo che vi avrà introdotto al tipo di missione, vi contatterà di nuovo in un secondo momento per pianificare il colpo direttamente in una stanza del vostro appartamento di lusso. Da qui potrete lanciare tutti i colpi disponibili, semplicemente premendo il tasto dedicato (freccia destra sui controller).

Esistono tuttavia alcuni colpi speciali che richiedono una procedura più lunga e complessa per essere iniziati, come quello aggiunto dalla recente espansione The Cayo Perico Heist. In questi casi dovrete seguire le indicazioni fornite dal gioco per dare il via a queste epiche missioni criminali.