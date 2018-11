Come commerciare con gli altri giocatori in Fallout 76

Tra le numerose attività disponibili in tutta Appalachia, Fallout 76 consente di commerciare anche con gli altri giocatori online. In questa mini-guida vi spiegheremo come funziona il commercio tra gli utenti.

Una volta usciti dal Vault 76 saremo in grado di imbatterci negli altri giocatori di Fallout 76. Potremo decidere di allearci con loro, ignorarli o addirittura ucciderli (con tutte le conseguenze del caso). Sarà inoltre possibile commerciare con gli altri utenti, barattando gli oggetti del nostro inventario oppure mettendoli in vendita in cambio di una certa quantità di tappi.

Quando incontrate un altro giocatore disposto a commerciare, avvicinatevi a lui e selezionate l'opzione Invita allo scambio. Se invece riceverete un invito di scambio da un altro utente, non dovrete far altro che dare la vostra conferma per avviare la trattativa.

Durante l'operazione di scambio sfogliate il vostro inventario, selezionando l'oggetto che desiderate barattare o mettere in vendita (in questo caso dovrete fissare il prezzo di vendita in tappi). A questo punto premete R2/RB per passare all'inventario dell'altro giocatore, in modo da vedere cosa propone in vendita. Scegliete l'oggetto di vostro interesse e selezionate l'opzione Acquista oggetto per confermare la transazione.

Commerciare con gli altri giocatori può rivelarsi un'operazione utile per guadagnare qualche tappo, oppure per procurarsi oggetti utili come gli Stimpak in modo semplice e diretto.