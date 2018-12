Come completare al 100% le missioni della storia di Red Dead Online

Vi siete portati avanti con la storia di Red Dead Online ma i vostri progressi si sono fermati al 75%? In questa mini-guida vi spiegheremo come completare tutte le missioni della storia disponibili nel gioco, portando i vostri progressi al 100%.

Il motivo per cui il restante 25% delle missioni rimane bloccato è dovuto al sistema dell'onore. In base al comportamento e alle decisioni intrapresi durante il gioco, l'onore del vostro personaggio in Red Dead Online oscillerà tra buono e fuorilegge. Oltre a ricevere reazioni diverse da parte del mondo di gioco in base al vostro onore, questo sistema influisce anche sulla disponibilità di alcune missioni.

Per fare un esempio, se vi siete comportati da pistoleri onesti vi verrà chiesto di scortare un convoglio e difendenderlo dagli attacchi delle bande, mentre se vi siete comportati da fuorilegge vi verrà chiesto di aiutare un criminale a fuggire dalla legge. La prima missione potrà essere affrontata solo se avete agito nel bene, mentre la seconda sarà accessibile soltanto se avete compiuto azioni cattive.

Se volete completare tutte le missioni disponibili in Red Dead Online, dunque, dovrete prima sbloccare quelle momentaneamente inaccessibili a causa del vostro onore. Il modo più semplice di raggiungere il 100% di completamento è quello di iniziare a giocare da buoni, arrivare al 75% e iniziare a commettere omicidi e rapine per abbassare il proprio onore, fino a sbloccare le ultime due missioni accessibili solo ai fuorilegge. Viceversa, se avete iniziato a giocare da cattivi potete compiere delle buone azioni per aumentare il livello di onore e accedere alle missioni disponibili solo per i pistoleri onesti.

Voi siete riusciti a portare a termine tutte le missioni della storia? Se vi state dedicando alle altre attività disponibili nel gioco, vi tornerà utili sapere come guadagnare soldi in Red Dead Online e quali sono le migliori armi da usare in multiplayer.