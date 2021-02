Come si fa a condividere i giochi su PlayStation 4?

È possibile condividere i giochi della propria PS4? La risposta è si, e ci sono due modi per farlo, entrambi perfettamente legali e senza alcun rischio per il vostro account PSN. Stiamo parlando della funzionalità Share Play e della condivisione dell'account su un'altra PlayStation.

A volte potrebbe essere utili condividere la propria libreria di giochi con un amico, magari per farlo giocare con noi oppure, semplicemente, per fargli provare un gioco che non ha. Il modo più ovvio per condividere un gioco PS4 è prestare la copia fisica del titolo in questione, ma se non ne aveste una? Non è un problema, dal momento che è possibile condividere anche le copie digitali dei propri giochi.

Share Play

La funzionalità Share Play è utilissima per giocare in multiplayer con qualcuno che non ha una copia del gioco (che sia fisica o digitale). È pensata per essere usata in 2 giocatori e le sessioni durano al massimo un'ora, ma se ne possono avviare quante se ne vuole. Ci sono alcuni requisiti da soddisfare però, di cui parleremo subito prima di spiegare come attivare il servizio:

L'ospite deve disporre di un abbonamento PlayStation Plus

Entrambi i giocatori devono essere amici su PSN

Entrambi i giocatori devono risultare online e disporre di una connessione a banda larga.

Detto questo, avviare una sessione di Share Play è molto semplice: basta avviare il gioco che si vuole condividere, premere il tasto Share sul DualShock e selezionare col tasto X il riquadro "Avvia Share Play". Il sistema consentirà la creazione di un party privato in cui invitare l'amico con cui si vuole giocare. A questo punto avrete la possibilità di condividere il controller per giocare a turni oppure giocare contemporaneamente allo stesso gioco; dipende dal gioco in questione e da come volete organizzarvi col vostro amico!

Condividere la Libreria digitale

Esiste un metodo per condividere la propria libreria di giochi a un'altra console. Consigliamo di farlo soltanto con membri della famiglia o persone fidate, poiché si tratta di condividere anche i dati connessi al proprio account.

Impostate la PS4 con la vostra libreria come console principale tramite Impostazioni, poi Gestione account e Attiva PS4 come principale

tramite Impostazioni, poi Gestione account e Attiva PS4 come principale Sulla console in cui volete condividere la libreria, create un nuovo account locale ed eseguite il login con le credenziali del vostro account PSN , quello solitamente usato sulla console principale

ed eseguite il login con le , quello solitamente usato sulla console principale Avviate dalla Dashboard l'app Raccolta di PlayStation 4 e da lì effettuate il download dei giochi che volete condividere

e da lì effettuate il download dei giochi che volete condividere Tornando alla vostra PS4 principale, disattivate l'opzione che avete attivato al punto 1

L'utilizzatore della seconda console disporrà ora dei giochi che avete condiviso, anche in mancanza di una connessione internet e in caso di logout dalla console secondaria.

Ora sapete come fare per condividere i vostri giochi PS4! Se state avendo problemi con la console Sony, e durante uno di questi passaggi la PS4 si blocca, ci sono alcune cose che potreste fare per sbloccare la PS4. Nel caso di guasti più gravi potreste valutare l'idea di mandare la vostra PS4 in assistenza.