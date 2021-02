Come si condividono i giochi su PlayStation 5? La guida passo per passo

Condividere i giochi è sempre stato importante per i possessori di PlayStation, e attraverso le varie generazioni di console questa facoltà si è evoluta, diventando sempre più intuitiva e facile da usare su PS5.

Dopo aver visto come condividere i giochi di PlayStation 4, possiamo ora parlare di come ottenere lo stesso risultato sulla PS5. Nonostante la disponibilità di PS5 ancora scarsa, risulterà sicuramente utile ai fortunati possessori sapere come effettuare la condivisione della propria libreria di giochi. Sulla console next-gen di Sony, questa funzionalità prende il nome di Condivisione console, è attiva di default e si può usare soltanto su una PS5 per volta, cioè non potrete impostare la Condivisione su due console diverse usando lo stesso account PSN.

Con la Condivisione console attiva, tutti gli utenti di quella PS possono accedere alla vostra Libreria giochi, anche in assenza di connessione internet. Effettuando l'accesso col vostro account sulla console di un amico, e attivando la condivisione su quest'ultima, trasporterete l'intera Libreria sulla sua PlayStation 5. Questa operazione però, come dicevamo prima, disabiliterà la Condivisione sulla prima PS5 (la vostra), impedendo agli altri profili di avere accesso alla Libreria giochi.

Non ci sono limiti sul numero di volte in cui potete attivare o disattivare la Condivisione console. Per attivarla, seguite questi semplici passaggi:

Andate su Impostazioni Selezionate la voce Utenti e account Selezionate Altro Andate su Condivisione console e riproduzione offline Selezionate l'opzione Abilita (o Disabilita se non la desiderate più).

: è vietato condividere giochi a scopo di lucro, così come account, abbonamenti e altri contenuti. Everyeye.it non è responsabile di utilizzi impropri di quanto riportato in questa guida, pubblicata solamente a scopo didattico e informatico.