Come connettere Pokemon Let's Go a Pokemon GO per i trasferimenti

Pokemon GO può essere collegato a Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee per trasferire le creature da un gioco all'altro. In questa mini-guida vi spiegheremo come connettere l'app di Niantic al nuovo capitolo della serie per Nintendo Switch, e come trasferire i Pokemon catturati nel gioco mobile.

Una volta arrivati a Fucsiapoli in Pokemon Let's Go sbloccheremo il GO Park, il complesso di strutture in cui approderanno le creature trasferite da Pokemon GO. Ognuno dei 20 GO Park che si trovano nel complesso può contenere al massimo 50 mostriciattoli, per un totale di 1.000 Pokemon trasferibili. Di seguito elenchiamo le istruzioni da seguire per collegare i due giochi e trasferire le creature.

Dallo smartphone

Avviate Pokemon GO

Toccate l'icona a forma di Poke Ball

Entrate nelle Impostazioni

Scorrete la schermata in basso e selezionate la voce "Nintendo Switch"

Selezionate "Connetti a Nintendo Switch"

Da Nintendo Switch

Avviate Pokemon Let's Go

Premete X per aprire il menu di pausa

Premete Y per accedere alle Impostazioni

Cliccate sulla voce "Pokemon GO"

Vi verrà richiesto se volete collegare il gioco a Pokemon GO. Confermate l'operazione

Verrà visualizzata l'identità dell'Allenatore con cui vi state connettendo. Confermate per completare il collegamento

Come trasferire le creature da Pokemon GO

Toccate l'icona a forma di Poke Ball

Selezionate la voce "Pokemon"

Toccate l'icona a forma di Nintendo Switch nell'angolo in alto a destra dello schermo

Selezionate il Pokemon da trasferire

Dopo averlo selezionato, confermate l'operazione di trasferimento

A operazione ultimata riceverete una Caramella per il Pokemon trasferito

Come ricevere le creature trasferite in Pokemon Let's Go

Parlate con il receptionist al GO Park e selezionate "Trasferisci Pokemon"

Scegliete un'area in cui trasferire il Pokemon

Confermate l'operazione di ritiro

Non c'è limite al numero di account di Pokemon GO che possono essere collegati a un salvataggio di Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee. Questo significa che potremo trasferire non solo i Pokemon del nostro account di Pokemon GO, ma anche quelli dei nostri amici o dei nostri familiari. Ricordiamo infine che le creature trasferite da Pokemon GO non potranno più fare ritorno al loro gioco di origine.

