Come si conoscono Joel ed Ellie in The Last of Us?

Con una serie TV in produzione e un remake il cui arrivo è previsto su PS5 a settembre 2022 (e su PC in data ancora da destinarsi), i più curiosi che non hanno mai giocato The Last of Us potrebbero essere interessati a conoscerne i protagonisti. A tal proposito, ecco come avviene il loro primo incontro nell’opera targata Naughty Dog.

Dopo essere sopravvissuto come contrabbandiere per gran parte dell’apocalisse causata dal Cordyceps, ovvero il fungo parassita che infesta il mondo di The Last of Us, Joel riesce finalmente a trovare qualcuno di cui fidarsi che non sia il fratello Tommy, dal quale si è allontanato dopo numerosi screzi personali. Nel pieno di questa nuova e fruttuosa collaborazione che lo vede affiancato a Tess, donna mossa da un forte istinto di sopravvivenza, l’uomo viene messo al corrente di una truffa ai propri danni che coinvolge il gruppo ribelle delle Luci.



Entrati in contatto con Marlene, leader indiscussa dei rivoluzionari, i due accettano un accordo che prevede la scorta di una ragazzina di nome Ellie al di fuori della zona di quarantena di Boston. Senza inciampare in potenziali spoiler, quella che avrebbe dovuto essere una consegna diventerà un viaggio lungo un anno, che porterà Joel ed Ellie a stringere un rapporto molto più importante e profondo rispetto alle premesse iniziali, che vedevano il contrabbandiere trattare l'adolescente come semplice merce di scambio e nulla più.

