Come contattare l'assistenza Nintendo e parlare con un operatore

Avete dei problemi col vostro account Nintendo, con la console Switch, o con un qualsiasi accessorio ufficiale marchiato Nintendo? Non riuscite a seguire i passaggi online e non sapete proprio cosa fare? Volete parlare con un operatore specializzato? Ecco come fare, è semplicissimo.

Assistenza Nintendo via email

Come parlare con un operatore Nintendo

Prima di chiamare, ricordiamo che è comunque buona normagrazie ai moduli presenti sul sito della compagnia. Per farlo, recatevi sul sito Assistenza Nintendo e cliccate in alto a destra per aprire il menu. Troverete la casella "assistenza", in anternativa potete provare con "cerca nell’assistenza" per reperire degli articoli sul sito riguardanti il vostro problema.E se non ci dovesse essere quella giusta? Nessun problema! Scorrendo in basso in “assistenza” troverete l’icona “”. Cliccateci su e inserite la vostra Regione di Residenza. Vi uscirà immediatamente la lista dei problemi più frequenti.per proseguire. Potrete così contattare l’assistenza tramite mail. In alternativa, ricordiamo che la Nintendo è attiva sui social, quindi potete ricevere aiuto anche sui loro account ufficiali.

Approfondiamo ora cosa fare se desiderate parlare con un operatore in carne e ossa. Attualmente ci sono tre modalità per riuscire in questo intento. Innanzitutto, il centralino telefonico della sede italiana risponde a questo numero telefonico: 039 6267100. Oppure potete contattare da telefono fisso direttamente il numero verde in modo totalmente gratuito al 800 904 924.



In alternativa, per chiamare da cellulare o dall’estero rivolgetevi a questo numero: 02 39 544 999. Attenzione! Quest’ultimo numero non è gratuito! Il prezzo e la tariffa da pagare dipendono dal vostro operatore telefonico.