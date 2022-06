Come contattare il Supporto PlayStation per chiedere un rimborso?

In un'epoca in cui gli acquisti in digitale costituiscono l'80% del mercato su PlayStation 4, è fisiologico che aumenti la necessità degli utenti di ricorrere al supporto tecnico di Sony in caso di problemi. Ecco ad esempio come fare per chiedere un rimborso di un prodotto acquistato in digitale su PlayStation Store.

Prima di scendere nei dettagli della procedura è però importante sottolineare che non è detto che tutti gli acquisti da voi effettuati sul negozio digitale PlayStation possano ricevere un rimborso. Le regole di Sony in tal senso sono stringenti: il rimborso per l'acquisto di giochi, contenuti scaricabili, abbonamenti e preordini può essere richiesto entro 14 giorni dall'acquisto, ma solamente se il prodotto non è ancora stato utilizzato dall'utente. L'unica eccezione a questa regola è rappresentata da eventuali prodotti non funzionanti o difettosi. Potete trovare tutte le informazioni a riguardo nella pagina dedicata ai rimborsi del sito ufficiale PlayStation.

Come contattare l'assistenza PlayStation?

Nel caso in cui la vostra situazione rispetti tutti i requisiti, la procedura da seguire per chiedere un rimborso è estremamente semplice: tutto quello che dovrete fare sarà recarvi sul sito ufficiale Playstation, accedere con il vostro account di PlayStation Network e, successivamente, raggiungere la pagina dedicata alle richieste di rimborso.

Vi verrà consigliato di inviare una mail al servizio di supporto, aperto dalle 10.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, nella quale dovrete descrivere il vostro problema e formalizzare la richiesta di rimborso. Il vostro caso verrà analizzato dal personale del supporto tecnico di Sony, che in seguito vi ricontatterà via mail per accogliere oppure respingere la vostra richiesta.



