Come convertire tutti i mesi di Xbox Game Pass e Live Gold a Ultimate con 1€ solo

Con un post ufficiale apparso sul blog istituzionale Xbox Wire, la casa di Redmond ha spiegato punto per punto come convertire tutti i mesi di Xbox Game Pass e Xbox Live Gold già acquistati in un abbonamento Ultimate a solo 1 euro.

Quello che la stessa Microsoft definisce un "trucchetto", in realtà era già ampiamente noto ai fan più affezionati. Adesso, tuttavia, è stato definitivamente legittimato anche dalla casa madre, pertanto abbiamo ben pensato di spiegarvi come funziona.

Prima di procedere alle spiegazione, facciamo un breve ripasso: per chi non lo sapesse, Xbox Game Pass Ultimate è l'abbonamento definitivo della casa di Redmond che comprende al suo interno tutti i vantaggi di Xbox Game Pass per Xbox One, Xbox Game Pass per PC e Xbox Live Gold. Normalmente, viene proposto a 12,99 euro al mese oppure a 38,99 euro ogni tre mesi. Fin da quando è stato lanciato lo scorso giugno, in ogni caso, è attiva un'offerta che consente di acquistare un mese ad 1 euro solo, e tre mesi a 12,99 euro.

Adesso arriva la parte divertente: tutti i giocatori già abbonati a Xbox Game Pass oppure a Xbox Live Gold, acquistando la sottoscrizione Ultimate a 1 euro, otterranno la conversione completa di tutti i mesi di Gold e Game Pass già pagati ad Ultimate, oltre al mese appena acquistato. Facciamo degli esempi per rendere il tutto più chiaro:

Se possedete già 6 mesi di Xbox Game Pass, comprando 1 mese di Ultimate a 1 euro otterrete un totale di 7 mesi di Xbox Game Pass Ultimate .

. Se possedete già 3 mesi di Xbox Game Pass e 6 mesi di Xbox Live Gold, comprando 1 mese di Ultimate a 1 euro otterrete un totale di 10 mesi di Xbox Game Pass Ultimate. Sì, avete capito bene, tutti i mesi di Game Pass e Gold vengono sommati al mese di Ultimate appena acquistato!

Microsoft, addirittura, vi consiglia di estendere il vostro abbonamento a Xbox Live Gold prima effettuare l'upgrade. Ad esempio, potete prima estendere il vostro abbonamento Gold di 2 anni (24 mesi), e successivamente con un solo euro trasformarlo in Ultimate per 25 mesi, così da ottenere anche tutti i vantaggi di Xbox Game Pass per Xbox One e PC.

Conveniente, vero? L'offerta, in ogni caso, non durerà per sempre. Microsoft ha dichiarato che sarà attiva per un tempo limitato, sebbene non abbia comunicato una data di scadenza. Il nostro consiglio è quello di approfittarne quanto prima.