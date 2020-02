Come saranno le cover dei giochi Xbox Series X? Un fan prova ad immaginarlo

Anche se conosciamo già l'aspetto di Xbox Series X, ci sono ancora molte cose che non sappiamo. La casa di Redmond non ha ancora rivelato, ad esempio, la componentistica nel dettaglio e il prezzo di vendita, né tantomeno l'aspetto che avranno le cover dei giochi in uscita sulla console next-gen.

Ai fan più affezionati, in ogni caso, piace speculare: uno di essi, un utente di Twitter che si fa chiamare Dreamer360X, ha provato ad immaginare il design delle copertine, mettendo a punto i cinque differenti stili che potete visionare in calce a questa notizia. Uno di essi è caratterizzato unicamente dal colore nero, mentre altri due fanno uso esclusivo del verde, simbolo della divisione Xbox. I rimanenti design mescolano invece entrambe le colorazioni. Qual è il vostro preferito? Fatecelo sapere nei commenti! Decisamente singolare la scelta dei giochi che fungono da modelli: a Cyberpunk 2077, Everwild, Halo Infinite e Ori and the Will of the Wisps, va ad affiancarsi un titolo mai annunciato, ovvero un ipotetico seguito di Fable sottotitolato A New Adventure.

Dreamer360x non è il primo fan che prova ad immaginare l'aspetto delle cover della console di prossima generazione di Microsoft. C'è anche chi ha realizzato la cover di un immaginario Alan Wake 2 per Xbox Series X.