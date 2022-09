Come si crea un buon videogioco? Il papà di Super Smash Bros. ha la ricetta

Dopo aver inaugurato il suo canale YouTube spiegando qual è il framerate perfetto per i videogiochi, Masahiro Sakurai ha illustrato quello che, in base alla sua pluriennale esperienza con la serie di Super Smash Bros., è il miglior approccio da adottare per sviluppare un buon videogioco.

Con l'ausilio di infografiche e tabelle esplicative, il celebre designer giapponese si rivolge a tutti gli sviluppatori in erba che stanno dando forma ai loro primi videogiochi. Per Sakurai, c'è un fondamentale parametro che determina il successo o l'insuccesso di un videogioco, ed è quello rappresentato dall'esperienza di gameplay offerta nelle fasi introduttive.

Il papà di Super Smash Bros. sostiene infatti che "un gioco che inizia lentamente è spesso un gioco che parte con il piede sbagliato. Non lasciare che gli utenti si chiedano com'è il tuo gioco. In generale, penso che sia meglio andare dritti al punto e partire subito con il gameplay".

Sakurai ammette però che per determinate tipologie di videogiochi sia necessario adottare un approccio diverso: "I giochi di ruolo, ad esempio, hanno bisogno di un po' di introduzione e di anticipazione narrativa. Tuttavia, anche in questo caso consiglierei agli sviluppatori di mettere subito le cose in chiaro e fare in modo che l'azione sia incentrata sul gameplay. Certo, per videogiochi che appartengono a serie già affermate e con meccaniche di gameplay già note è necessaria un'introduzione maggiormente incentrata sulla trama e sugli eventi generali della storia, penso ad esempio a IP come quelle di Pokemon, Dragon Quest o Final Fantasy".

E voi, cosa ne pensate delle riflessioni di Sakurai? Fatecelo sapere con un commento dopo aver dato un'occhiata al suo ultimo video speciale sulle pratiche più utili per sviluppare un buon videogioco.