Come creare cartelle di giochi e applicazioni su Nintendo Switch

Con l'arrivo del firmware 14.0 di Nintendo Switch, la console ibrida Nintendo offrirà agli utenti una nuova, utile feature: la possibilità di creare cartelle dove riporre i propri software installati all'interno della piattaforma. Sarà possibile crearne fino a 100 e con un massimo 200 applicazioni ciascuna.

Per l'occasione la Grande N ha spiegato le linee guida da seguire per creare Gruppi di Software, specificando anzitutto che, per poter realizzare una cartella, è necessario avere anzitutto un minimo di 12 software salvati nella console, e che uno stesso gioco può essere incluso all'interno di cartelle multiple.

Di seguito, ecco tutti i passaggi da seguire per dare vita alle proprie raccolte:

Aggiornare Nintendo Switch al firmware 14.0.0 o uno successivo

Dalla HOME di Switch andare in fondo a destra, cliccando sulla voce Tutti i Software

di Switch andare in fondo a destra, cliccando sulla voce Premere il tasto L per vedere i propri gruppi di software già creati

La prima volta che si crea una cartella, una schermata ci avviserà della funzione Crea Nuovo Gruppo . Dopo aver creato il primo, premere il tasto "+" per realizzarne un altro ancora

. Dopo aver creato il primo, premere il tasto "+" per realizzarne un altro ancora Selezionare i giochi da inserire nella cartella che si sta creando, poi premere su Prosegui

Riorganizzare i giochi all'interno della cartella come si preferisce, per poi proseguire

Assegnare un nome alla cartella creata (ad esempio "Giochi di Mario), e poi premere OK .

. Il nuovo Gruppo è pronto e sarà aggiunto all'apposita lista di cartelle, pronto per essere utilizzato in ogni momento

Un procedimento con più passaggi ma comunque semplice ed immediato, per una funzione che si rivelerà molto utile soprattutto per quei giocatori che hanno già installato diverse decine di titoli ed app nella loro Switch.

