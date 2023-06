Come creare un clan in Diablo 4: guida alle gilde

In Diablo 4, Clan è il nome con il quale ci si riferisce a quelle che più comunemente si chiamano Gilde all’interno dei giochi di ruolo. Creare un proprio clan è un vantaggio soprattutto se programmate di giocare molto con i vostri amici, anche nel caso in cui non siate un gruppo numeroso.

I clan di Diablo 4 possono essere resi pubblici, e quindi ricevere gli inviti di adesione da parte di chiunque ritenga di volerne far parte, oppure privati, come nel caso di gilde create solo per giocare tra amici. In questo modo, giocare insieme sarà molto più semplice, soprattutto se vi trovate su piattaforme diverse (per approfondimenti, potete scoprire nella nostra guida come funzionano Cross Play e Cross Save in Diablo 4).

Come creare un clan in Diablo 4

Per creare un vostro clan, aprite il menu di gioco e selezionate la voce “Clan” (tasto N su PC). In questa schermata avrete due opzioni: unirvi a un clan già esistente a Sanctuarium, oppure creare un clan tutto vostro e conquistare le roccaforti insieme all’esercito dei vostri seguaci. Per creare una vostra gilda, scegliete la seconda opzione – “Crea un clan” – e configurate tutte le necessarie opzioni che compariranno nell’apposita finestra di gioco.

In particolare, dovrete:

assegnare un nome al vostro clan;

al vostro clan; identificare il clan con un tag ;

; scrivere un’eventuale descrizione della missione che si prefigge;

della missione che si prefigge; indicare la lingua più parlata al suo interno;

più parlata al suo interno; selezionare fino a 5 etichette relative ai contenuti di riferimento (esempio: solo PvE)

Nota a margine: scegliete attentamente sia il nome che il tag del vostro clan, perché non sarete più in grado di modificarli dopo averli confermati. Nel caso in cui abbiate delle candidature o degli inviti in sospeso presso altri clan, questi saranno automaticamente revocati all’atto della creazione del vostro clan. Quando siete soddisfatti della configurazione, cliccate su “Crea un clan” per confermare la fondazione ufficiale della vostra gilda. Come valore predefinito, la visibilità della vostra organizzazione risulterà pubblica, quindi comparirà nei risultati delle ricerche. Nel caso preferiste modificarla, potrete farlo all’interno del menu delle impostazioni.

Come gestire un clan in Diablo 4

Nel menu “Clan” potrete visualizzare due differenti schede, ossia “Panoramica” e “Richieste d’ingresso”. Nel primo caso, potrete visualizzare i componenti del vostro gruppo, così come leggere il messaggio del giorno o consultare notizie rilevanti per la comunità. È anche possibile avviare una chat vocale.

Nella seconda scheda, “Richieste d’ingresso”, il nome è autoesplicativo: visualizzerete tutte le richieste di coloro che desiderano entrare a far parte del vostro clan e, in qualità di capogilda, potrete decidere se accoglierli a bordo o declinare il loro invito. Sempre nella scheda relativa alla panoramica, potrete notare il pulsante “Gestisci clan”, cliccando sul quale sarete reindirizzati a un ulteriore sotto-menu con ulteriori schede di approfondimento:

Riepilogo : qui potete determinare la visibilità del vostro clan ( pubblica o privata ), aggiornare descrizione, lingua o etichette e personalizzare il messaggio del giorno;

: qui potete determinare la visibilità del vostro clan ( ), aggiornare descrizione, lingua o etichette e personalizzare il messaggio del giorno; Permessi : qui potete impostare e descrivere chi può fare cosa in base al rango che gli è assegnato, ad esempio chi può promuovere o degradare i membri del clan;

: qui potete impostare e descrivere che gli è assegnato, ad esempio chi può promuovere o degradare i membri del clan; Araldica : qui potete personalizzare lo stemma del clan; nella prima scheda, “ Base ”, potrete scegliere forma, motivo, ricamo e finitura; nella seconda, “ Simboli ”, potrete scegliere il tipo di disegno e nella terza, “ Tintura ”, il tipo di colore di ogni aspetto;

: qui potete personalizzare lo stemma del clan; nella prima scheda, “ ”, potrete scegliere forma, motivo, ricamo e finitura; nella seconda, “ ”, potrete scegliere il tipo di disegno e nella terza, “ ”, il tipo di colore di ogni aspetto; Banditi: qui sono riepilogati tutti i banditi dal clan, ossia i bannati per violazioni del regolamento, insubordinazione e via discorrendo.

Come unirsi a un clan in Diablo 4

Unirsi a un Clan in Diablo 4 è semplicissimo. Vi basterà aprire il menu di gioco, alla voce “Clan”, e cliccare su “Unisciti a un clan”. A questo punto, è possibile fare una ricerca selezionando criteri come la lingua o le etichette per accertarsi che sia in linea con le proprie preferenze di gioco.

Inviata la richiesta, dovrete attendere che il Capo del clan, o i suoi Ufficiali, approvino il vostro ingresso in via ufficiale. A partire da quel momento, potrete condividere con il clan tutte le informazioni, gli avvisi e i vantaggi che i gestori vi metteranno a disposizione, perseguendo al contempo obiettivi comuni, come ad esempio superare la sfida Hardcore che Blizzard ha lanciato di recente ai giocatori di Diablo 4.