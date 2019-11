Come sarebbe Death Stranding nella vita reale? Scopriamolo con la parodia di Mega64

Il canale YouTube Mega64 ha pubblicato un nuovo video parodia incentrato questa volta su Death Stranding di Hideo Kojima, con il quale Rocco Botte (uno dei fondatori del progetto Mega64) e la sua squadra hanno già collaborato in passato, stringendo anche un legame di amicizia.

Come sarebbe Death Stranding nella vita reale? Questo video ci mostra le fatiche di trasportare una enorme quantità di pacchi in giro per la città... divertente? Sicuramente molto faticoso, come dimostrano anche le esilaranti reazioni di alcuni dei nemici che Rocco incontrerà sul suo cammino.

La parodia di Mega64 ha già riscosso un discreto successo tanto da entrare tra le tendenze di YouTube negli Stati Uniti e siamo certi che visualizzazioni e like aumenteranno notevolmente nelle prossime ore, indubbiamente un bel risultato per Rocco Botte e il suo progetto.

Lo sapevate? Qualcuno ha ricreato Death Stranding con i LEGO e chissà che all'azienda danese non possa servire da spunto per realizzare un set di costruzioni dedicate proprio all'ultima fatica di Hideo Kojima, disponibile ora su PlayStation 4/PS4 PRO e in arrivo su PC durante l'estate 2020.