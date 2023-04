Come sarà il design di PlayStation Q Lite? Per ora solo indizi ma nessuna foto leakata

Tom Henderson ha scoperchiato il vaso di Pandora anticipato l'annuncio di PlayStation Q Lite, nuovo dispositivo portatile di Sony pensato per giocare in Remote Play con PS5. Ma quale sarà l'aspetto di Q Lite? Ecco alcuni indizi.

Henderson, tramite le pagine di Insider Gaming, parla di un prototipo attuale con un design molto simile a quello del DualSense di PS5, non è chiaro però se anche il prodotto finale avrà questo aspetto, dal momento che il form factor definitivo potrebbe variare e anche di molto rispetto ai modelli realizzati come prototipo da usare per i test.

Si parla quindi di una console (o meglio... di un controller?) con aspetto simile al DualSense con uno schermo LCD touchscreen da 8 pollici al centro, grilletti adattivi, feedback aptico e "tutto quello che ci si aspetterebbe da un dispositivo portatile" come tasti volume, speaker integrati e jack per le cuffie.

Al momento non esistono foto leak di PlayStation Q Lite e tutte le immagini che avete visto in queste ore (compresa quella utilizzata qui sopra in apertura) sono solamente render e concept non ufficiali, o si riferiscono a controller per smartphone di altri produttori.

Non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più dettagliato, anche riguardo la data di uscita di PlayStation Q Lite, attualmente fissata per un generico 2024.