Come difendere in FIFA 23: i trucchi per difendere al meglio

Il nuovo FIFA 23 mette a disposizione dei giocatori varie meccaniche di natura prettamente difensiva che è fondamentale padroneggiare per recuperare il possesso palla. A tal proposito, ecco l'elenco completo e i comandi da immettere rispettivamente su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch per troncare le azioni avversarie.

Cambio calciatore

Permette di passare al controllo di un altro atleta vicino al pallone ed è fondamentale per seguire lo svolgimento dell’azione. Potete sfruttare questa meccanica premendo il tasto L1, LB oppure L.

Cambio calciatore (manuale)

Consente di passare al controllo di qualsiasi calciatore, selezionandolo manualmente. Per farlo è sufficiente premere i tasti L1 + una direzione, LB + una direzione o L + una direzione.

Cambio icona

Questa meccanica (introdotta per la prima volta in FIFA 22) fa sì che possiate controllare i movimenti dei vostri difensori in modo più preciso. Potete sfruttarla premendo la levetta analogica destra.

Tackle normale/Pressing spalla a spalla

È la manovra difensiva più immediata che ci sia e può essere eseguita sia per contrastare gli avversari, sia per rallentarne l’avanzata. Per eseguirla basta premere/mantenere premuto il tasto Cerchio, B oppure A.

Tackle duro

È una forma più decisa del normale contrasto utile per porre fine alle azioni più rischiose. Potete sfruttarla premendo i tasti Cerchio + Cerchio (mantenuto), B + B (mantenuto) o A + A (mantenuto).

Tackle istantaneo

Si tratta di un contrasto fulmineo e adatto a sorprendere l’avversario. Per effettuarlo è sufficiente premere i tasti R1 + Cerchio, RB + B o R + A.

Tackle in scivolata

È il classico contrasto in scivolata e può essere eseguito semplicemente premendo il tasto Quadrato, X oppure Y in prossimità di chi ha la palla.

Tackle duro in scivolata

Si tratta di una versione più decisa del contrasto in scivolata utile a chi non ha paura di guadagnarsi un cartellino. Potete eseguirla premendo i tasti R1 + Quadrato, RB + X oppure R + Y.

Spazzata

Per disinnescare l’azione avversaria subito dopo aver recuperato la sfera, mentre vi trovate ancora nelle vostre retrovie, premete il tasto Cerchio, B oppure A.

Spazzata tattica

È una versione meno immediata e più precisa della normale spazzata. Potete effettuarla premendo i tasti R1 + Cerchio, R1 + B oppure R + A.

Contenimento

Questa manovra permette di spostare i propri difensori in direzione della palla per poi fargli mantenere una posizione difensiva. Per effettuarla è sufficiente premere i tasti X + X (mantenuto), A + A (mantenuto) o B + B (mantenuto).

Contenimento di squadra

Fa in modo che la manovra di contenimento venga effettuata dai compagni squadra e non dal giocatore sotto il vostro controllo. Potete sfruttare la cosa mantenendo premuto il tasto R1, RB (mantenuto) o R (mantenuto).

Difesa ombra

Questa tecnica è particolarmente indicata per seguire l’azione avversaria senza lasciare troppi spazi all’attaccante di turno. Per impiegarla è sufficiente muoversi mantenendo premuti i tasti L2 + R2, LT + RT (mantenuti) o ZL + ZR (mantenuti).

Ripresa veloce (dopo una scivolata)

Grazie a questa tecnica è possibile rimettersi in piedi più velocemente subito dopo aver effettuato un tackle in scivolata. Per farlo vi basta premere il tasto Quadrato, X oppure Y.

Uscita del portiere

Spingere il vostro portiere ad abbandonare la linea di porta può tornare utile in più di un’occasione, come ad esempio nel caso in cui vogliate spingere l’avversario ad affrettarsi nel dover prendere una decisione. Per farlo è sufficiente mantenere premuto il tasto Triangolo, Y (mantenuto) oppure X (mantenuto).

Intercettazione aerea del portiere

In caso di cross, calci d’angolo e passaggi filtranti aerei potete ordinare al vostro portiere di tentare un’intercettazione al volo. Per farlo è sufficiente premere i tasti Triangolo + Triangolo (mantenuto), Y + Y (mantenuto) o X + X (mantenuto).

In conclusione vi ricordiamo che valori come Difesa, Fisico, Lettura difensiva, Scivolata, Reattività ed Elevazione sono tratti chiave per determinare l’efficienza difensiva di un calciatore. Allo stesso modo, anche la formazione selezionata può fare la differenza, specie se si impiegano moduli predisposti alla difesa come il 4-1-3-2, il 4-3-1-2 o il 5-3-2.

Avete già letto la nostra recensione di FIFA 23? Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire i trucchi per effettuare passaggi perfetti in FIFA 23, indispensabili per passare all’attacco dopo aver ottenuto il controllo del pallone.