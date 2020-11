Come disattivare l'abbonamento al servizio Xbox Game Pass?

Tutti coloro che possiedono un abbonamento attivo a Xbox Game Pass, in uno qualunque dei suoi tagli di prezzo e su qualunque piattaforma, hanno la possibilità di annullarne il rinnovo automatico attraverso un breve procedimento.

Per annullare l’abbonamento a Xbox Game Pass, sia esso la versione per console, per PC oppure la versione Ultimate, vi basterà recarvi su una qualsiasi delle piattaforme su cui è disponibile: Xbox, PC e perfino dispositivi mobili Android e iOS. Nel caso in cui abbiate effettuato l’accesso al vostro account su console dovrete selezionare la schermata del vostro profilo all’interno della dashboard: successivamente, selezionate il vostro abbonamento attivo, poi scegliete l’opzione Pagamento e Fatturazione, e dopo ancora premete il tasto Annulla.

Da PC e dispositivi mobili, invece, potrete effettuare la stessa operazione sia dall’applicazione di Xbox, sia tramite il sito ufficiale di Microsoft. In entrambi i casi, la procedura da effettuare sarà esattamente la stessa: effettuate l’accesso utilizzando il vostro account, dopodiché entrate all’interno del vostro profilo e selezionate, nell’ordine, l’abbonamento che volete annullare, poi la voce Pagamento e Fatturazione e, infine, premete il tasto Annulla. In tutti i casi sopra descritti, comunque, l’operazione annullerà semplicemente il rinnovo automatico, e potrete quindi continuare ad utilizzare il vostro abbonamento fino al termine del periodo previsto.