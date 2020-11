Come disattivare il rinnovo automatico di PlayStation Plus?

Ogni volta che acquisterete un abbonamento a PlayStation Plus di qualunque tipo, sia tramite un codice che tramite pagamento diretto, si attiverà la funzione di rinnovo automatico, che provvederà ad acquistare automaticamente un nuovo abbonamento identico ogni volta che quello precedente giungerà al termine.

Nel caso in cui non abbiate intenzione di rinnovare l'abbonamento Playstation Plus dovrete assicurarvi di disattivare questa particolare funzione entro il termine del vostro periodo di abbonamento. Potete eseguire questa operazione sia dal sito ufficiale Playstation sia dalla vostra console, ma i procedimenti da seguire sono leggermente diversi.

Disattivare Fatturazione Automatica da PS4



Nel caso vogliate procedere alla disattivazione da console, entrate nel menu di Impostazioni di Playstation 4 e selezionate, nell’ordine, Gestione Account, Informazioni sull’Account e Abbonamenti Playstation. Qui troverete il resoconto dei vostri abbonamenti attivi, insieme ad un’opzione per disattivarne il rinnovo automatico.

Disattivare Fatturazione Automatica da PC



In alternativa, potete effettuare un procedimento simile sul sito ufficiale PlayStation, accedendo con il vostro account e selezionando la schermata Gestione Account, poi Abbonamento e infine Disattiva Rinnovo Automatico in corrispondenza dell’abbonamento che desiderate interrompere.