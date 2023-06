Come disattivare Xbox Game Pass: la guida per disdire l'abbonamento

Da luglio 2023 aumenta il prezzo di Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate, se non siete d'accordo con questo rincaro potete ovviamente disdire l'abbonamento Xbox Game Pass in qualsiasi momento, ecco i passaggi da seguire.

Per annullare l’abbonamento a Xbox Game Pass (qualsiasi versione: Xbox Game Pass, Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass) vi basterà andare nella schermata del vostro profilo dalla dashboard di Xbox One o Xbox Series X/S successivamente, selezionate il vostro abbonamento attivo, poi scegliete l'opzione Pagamento e Fatturazione e infine premete il tasto Annulla.

Da PC e dispositivi mobili, invece, potrete effettuare la stessa operazione sia dall’applicazione di Xbox o Xbox Game Pass, sia tramite il sito ufficiale di Xbox. In entrambi i casi, la procedura da effettuare sarà esattamente la stessa: effettuate l’accesso utilizzando il vostro account, dopodiché entrate all’interno del vostro profilo e selezionate, nell’ordine, l’abbonamento che volete annullare, poi la voce Pagamento e Fatturazione e, infine, premete il tasto Annulla.



In tutti i casi sopra descritti, comunque, l’operazione annullerà il rinnovo automatico, e potrete quindi continuare ad utilizzare il vostro abbonamento fino al termine della naturale scadenza. Ricordatevi che se annullate l'abbonamento Xbox Game Pass perderete tutti i contenuti che avete scaricato ma non acquistato, come giochi o DLC, i quali non risulteranno più accessibili fino al rinnovo dell'iscrizione.