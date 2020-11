Come disdire l'abbonamento PlayStation Plus su PS4?

Essere utenti del servizio Playstation Plus, presto disponibile anche sulla nuovissima Playstation 5, comporta una serie di vantaggi, ma nel caso in cui non siate più interessati ad ottenere questi benefici potrete sempre decidere di disdire il vostro abbonamento.

Il servizio in abbonamento per Playstation 4 è in arrivo fin dal lancio anche sulla prossima console di casa Sony, sulla quale introdurrà per la prima volta la Playstation Plus Collection per PS5, una raccolta dei migliori titoli per Playstation 4, tra esclusive e multipiattaforma, selezionati per fornire un premio agli abbonati che decideranno di continuare a dare fiducia al servizio anche per i primi mesi di next gen, durante i quali i titoli gratuiti da poter scaricare con Playstation Plus avrebbero altrimenti scarseggiato. Se invece siete tra coloro ai quali non interessano più questi benefici, né tantomeno la possibilità di giocare in multigiocatore online, vorrete sicuramente sapere come fare per disdire il vostro abbonamento e annullare di conseguenza la fatturazione automatica.

Come annullare PlayStation Plus su PS4

Per prima cosa aprite il menu delle Impostazione della Console, tramite la barra in alto della dashboard, all’interno del quale troverete una voce relativa al Playstation Network, l’infrastruttura online del mondo Playstation. Una volta giunti nell’area dedicata al Playstation Network dovrete procedere nel menu selezionando Informazioni Account, e poi Lista Servizi: si aprirà quindi una nuova schermata che conterrà il riepilogo dei vostri servizi in abbonamento attualmente attivi, tra cui anche l’eventuale abbonamento a Playstation Plus. In corrispondenza di quella voce potrete notare un pulsante che, se selezionato, vi permetterà di procedere con la disattivazione: in questo modo annullerete la fatturazione automatica, che quindi smetterà di scalare i soldi dal metodo di pagamento che avevate selezionato al momento dell’avvio dell’abbonamento, ma voi potrete continuare ad usufruire del servizio fino al termine effettivo del periodo per cui avevate già pagato.

Come disdire PS Plus su PC

Nel caso in cui preferiate eseguire l’annullamento dell’abbonamento attraverso il sito ufficiale di Playstation Plus piuttosto che dalla console, operazione in effetti più veloce e comoda sotto molti punti di vista, dovrete per prima cosa assicurarvi di effettuare l’accesso con l’account corretto.



Una volta superata questa prima banale ma importante incombenza, vi basterà accedere alle Impostazioni dell’Account tramite l’icona dedicata in altro a destra nella schermata principale, per poi selezionare la voce Gestione Pagamenti. Anche in questo caso troverete un riepilogo completo di tutti i servizi attivi e collegati al vostro account, e potrete disattivarli tramite un apposito pulsante. Come detto prima, la fatturazione automatica verrà immediatamente annullata, ma potrete continuare ad usufruire dei benefici del servizio fino allo scadere effettivo dell’abbonamento.