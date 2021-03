Come disinstallare Steam dal PC senza perdere i giochi

E' possibile disinstallare Steam senza perdere i giochi? La risposta a questa domanda è affermativa, a patto però di seguire alcune accortezze per mettere in salvo la cartella dei giochi installati sul client di Valve. Ecco come fare.

Potete disinstallare Steam seguendo la procedura indicata di seguito, valida unicamente per i PC Windows. Seguendo queste istruzioni rimuoverete Steam dal vostro computer, ma come fare per non perdere i giochi ed i contenuti acquistati nel corso degli anni?

Come disinstallare Steam

Chiudete Steam Cliccate sul pulsante Startper recarsi nel Pannello di Controllo Cliccate su Disinstalla un Programma Selezionare Steam e successivamente l'opzione Disinstalla Selezionare l'opzione Automatica e proseguire Cliccare su Terminaper disinstallare Steam

Se volete mantenere i giochi di Steam vi basterà spostare la cartella Steamapps (normalmente situata in C:ProgrammiSteamSteamapps fuori dalla cartella di Steam, questo è in assoluto il metodo più semplice, rapido e sicuro per disinstallare Steam senza perdere i giochi. Vi consigliamo di optare sempre e comunque per questa opzione nel caso decidiate di installare nuovamente Steam nel prossimo futuro, in questo modo i giochi potranno essere reimportati senza alcuna difficoltà.

Se il processo di rimozione automatica non funziona, l'installer di Steam potrebbe essere danneggiato, in questo caso vi consigliamo di scaricare e installare Steam nuovamente e di procedere poi con la disinstallazione sempre seguendo i passaggi riportati qui sopra.