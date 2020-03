Come sarà DOOM Eternal su PS5 e Xbox Series X? Proviamo a capirlo con la mod Ray Tracing

L'ormai celebre programmatore che ha realizzato i tool ReShade, Pascal Gilcher, mostra la sua versione modificata di DOOM Eternal con effetti grafici che simulano gli effetti di illuminazione dinamica in Ray Tracing.

Partendo dalla solidissima base tecnologica fornitagli dall'ID Tech 7, lo sviluppatore conosciuto nella scena dei modder con il soprannome di Marty McFly ha fatto leva sull'estrema duttilità del motore grafico di ID Software per implementare il programma RT Shader e il tool ReShade in DOOM Eternal per migliorarne il sistema di illuminazione in tempo reale.

Il video 4K confezionato da Gilcher ci permette di apprezzare l'ottimo lavoro svolto sia da Marty McFly che dagli stessi sviluppatori della software house statunitense: al netto delle differenze rappresentate dai riflessi che simulano il Ray Tracing e da una palette cromatica che accentua la luminosità e il contrasto dell'intera scena di gioco, la versione "vanilla" di DOOM Eternal non sfigura affatto in questo confronto. In compenso, l'impegno profuso da Pascal Gilcher ci consente di aprire idealmente una finestra sul futuro per scoprire quali migliorie grafiche potremmo ottenere su PS5 e Xbox Series X giocando Eternal in retrocompatibilità.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra recensione di DOOM Eternal e, qualora non l'aveste ancora vista, la versione Ray Tracing di Resident Evil 2 Remake dell'italiano MassiHancer.