Come sarà Dying Light 3? Techland riflette sul gameplay del prossimo survival horror

Nonostante siano trascorse solo poche settimane dal lancio di (e per ora ipotetico) capitolo dell'IP.Dying Light 2, i ragazzi di Techland stano già pianificando il futuro della serie survival horror. A darne conferma è il Lead Designer Tymon Smektala con delle interessanti riflessioni sul prossimo capitolo dell'IP.

Scambiando quattro chiacchiere con i giornalisti di VideoGamesChronicle, l'esponente della software house polacca ha ripercorso velocemente il lavoro svolto dal suo team su Dying Light e Dying Light 2 Stay Human per poi volgere lo sguardo al futuro e teorizzare quelle che, secondo lui, potrebbero essere le novità più dirimenti del prossimo capitolo del sandbox horror in salsa parkour.

Smektala esordisce nel suo discorso sottolineando come "se dovessimo realizzare Dying Light 3, beh, allora vorrei che il personaggio principale iniziasse l'avventura con un ventaglio più ampio di abilità. Con il primo e il secondo Dying Light abbiamo adottato il medesimo approccio dell'eroe costretto a iniziare il suo viaggio con un set di abilità limitato da dover evolvere nel tempo. Quindi sì, penso che nel terzo gioco della serie, qualora dovessimo svilupparlo, daremo modo al personaggio di iniziare l'avventura con più poteri e abilità di base".

Rimanendo nella stretta attualità, ricordiamo a chi ci segue che Techland ha deciso di rinviare la prima espansione di Dying Light 2 a settembre per concentrarsi sulle ottimizzazioni e sui miglioramenti da apportare al primo contenuti aggiuntivo "maggiore" dell'open world horror. Da giugno, ad ogni modo, avremo accesso al Capitolo "In the Footspets of a Nightrunner", con tanti contenuti ed eventi speciali a cui partecipare. Sempre per il mese di giugno è previsto anche un aggiornamento che introdurrà la Modalità Foto in Dying Light 2.