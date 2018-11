Come effettuare Lanci Eccellenti in Pokemon Let's Go

Se avete giocato a Pokemon GO, allora saprete come funziona la meccanica di cattura in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee, i due nuovi capitoli della serie disponibili su Switch. Per aiutarvi a catturare più facilmente le creature, in questa mini-guida vi spiegheremo come effettuare lanci eccellenti.

Proprio come visto nel gioco mobile di Niantic, per catturare i mostriciattoli in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee non dovremo far altro che lanciare la nostra Poke Ball verso la creatura, cercando di effettuare il miglior lancio possibile.

Trovandoci di fronte a un Pokemon selvatico possiamo notare la presenza di due cerchi: uno bianco (il più esterno), e un cerchio colorato che va restringendosi nel tempo. Per effettuare un lancio di qualità dovremo tirare la Poke Ball verso l'area circoscritta dal cerchio colorato, quando quest'ultimo si sarà ristretto il più possibile.

Cosa bisogna fare per effettuare un lancio Eccellente?. Tutto dipende da quale controller state usando per giocare a Pokemon Let's Go. Se state utilizzando un solo joy-con, allora dovrete mimare fisicamente il lancio della Poke Ball: fatelo con la giusta misura, cercando di abbassare delicatamente il braccio per tirare la sfera.

Giocando in modalità portatile, invece, bisognerà imparare a gestire i controlli giroscopici. Ogni volta che i Pokemon si muovono sullo schermo (a volte lo faranno), dovrete spostare la console per allinearlo con la creatura prima di lanciare la Poke Ball. Ricordate sempre di mirare al centro dello schermo, vicino alla testa del Pokemon, dato che la sfera tenderà ad inclinarsi verso il basso seguendo una traiettoria parabolica.

Con un po' di pratica, non sarà difficile effettuare lanci Ottimi o Eccellenti, aumentando così la probabilità di catturare i Pokemon selvatici. Restando in tema, vi abbiamo già spiegato dove trovare i Pokemon più rari e come ottenere Charmander, Bulbasaur e Squirtle.