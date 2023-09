Come sarà Elden Ring Shadow of the Erdtree? Le nostre aspettative sull'espansione

Mentre FromSoftware festeggia il successo di lancio di Armored Core 6, riapriamo una finestra sull'Interregno di Elden Ring per riflettere sui contenuti dell'espansione Shadow of the Erdtree.

Lasciandoci ispirare dalla suggestiva scena della ragazza dalla lunga chioma bionda in groppa al destriero che campeggia nell'immagine di presentazione di Shadow of the Erdtree, è davvero impossibile non guardare alla prima espansione maggiore di Elden Ring come ad un'occasione per vivere esperienze ancora più emozionanti nei panni del nostro impavido Senzaluce (o magari di un altro personaggio ad hoc?).

La monumentale mitologia di Elden Ring, con il suo pantheon di divinità corrotte e i suoi eserciti di creature ancestrali che anelano al caos, sembra essere la perfetta cornice di un nuovo dipinto interattivo che i giocatori saranno chiamati a tratteggiare esplorando ambientazioni ancora più evocative... e pericolose, ripensando ai mostri più infami e cattivi che popolano l'Interregno.

Le indimenticabili battaglie contro i boss della campagna principale e dell'originaria esperienza free roaming ci portano a guardare a Shadow of the Erdtree come all'ennesimo banco di prova per chi, tra i fan di lungo corso dei Souls e i neofiti del genere, vuole sperimentare un gameplay ancora più viscerale e immersivo. Da questo punto di vista, non serve volare troppo con la fantasia per ipotizzare l'introduzione di tantissimi elementi di equipaggiamento inediti, da aggiungersi magari a delle nuove classi, a decine di incantesimi originali e ad ulteriori 'sorprese ludiche' non meglio precisate.

Guardando sempre alla scena della prima immagine di Shadow of the Erdtree, ad esempio, possiamo teorizzare l'introduzione di nuove meccaniche di gioco incentrate sull'utilizzo delle cavalcature, dal sistema di combattimento all'esplorazione della mappa.

Per un ulteriore approfondimento su questo e su altri temi legati ai contenuti, alle migliorie e alle sorprese di questo atteso DLC, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo nostro speciale su tutto quello che vorremmo vedere in Elden Ring Shadow of the Erdtree, l'espansione del kolossal action ruolistico di FromSoftware destinata ad approdare su PC, PlayStation e Xbox nel corso dei prossimi mesi.