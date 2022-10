Come eliminare un account FIFA: tutto il procedimento

Con l'uscita di FIFA 23 (date un'occhiata alla recensione di FIFA 23) alcuni giocatori potrebbero voler ricominciare da zero la proprio carriera online su Ultimate Team. Se volete capire come eliminare definitivamente ciò che rimane del vostro vecchio account, ecco come fare.

Prima di tutto va specificato che non esiste un vero e proprio profilo Electronic Arts solo per FIFA. Il gioco di calcio, infatti, sfrutta l'account EA condiviso anche con altri giochi pubblicati dall'azienda americana, come Battlefield o Apex Legends. Questo significa che eliminare i propri dati equivale a cancellare anche tutti i progressi fatti in altre produzioni, così come eventuali acquisti effettuati in formato digitale sull'app EA.

Come eliminare il proprio account EA

Per raggiungere la pagina che ci interessa dovete prima far accesso con le vostre credenziali al sito ufficiale di Electronic Arts; una volta effettuato il login, spostatevi in basso e cliccate la voce 'contattaci': verrete indirizzati in una scheda dove sono presenti una serie di giochi. Dopo aver selezionato il prodotto di vostro interesse (non importa quale) e la vostra piattaforma di riferimento, cliccate su 'gestisci il mio account' e subito dopo 'elimina account'.

Siete così giunti alla scheda finale del procedimento. Vi sarà chiesto di elaborare una breve richiesta tramite uno specifico format, e una volta fatto basterà solamente attendere qualche giorno per la conferma dell'eliminazione.