Come si fa ad eliminare un account da PlayStation 4?

Nel caso in cui desideriate eliminare un account dalla vostra PlayStation 4, magari perché avete acquistato la console di seconda mano, oppure semplicemente perché avete intenzione di non usare più quell’account in particolare, sappiate che esistono due diversi modi per cancellare un account PlayStation.

Il primo metodo è il più semplice, ma è anche quello meno risolutivo nel caso in cui il vostro intento fosse quello di eliminare per sempre il vostro account Playstation. La prima procedura che vi andremo a spiegare, infatti, descrive in che modo è possibile rimuovere un account dalla vostra PS4, senza tuttavia eliminarlo del tutto dal Playstation Network.

La prima cosa che dovrete fare è quella di effettuare l’accesso alla console tramite il vostro account principale, dopodiché aprite il menu delle Impostazioni della vostra PS4

alla console tramite il vostro account principale, dopodiché aprite il menu delle della vostra PS4 Una volta arrivati nel menu, selezionate Impostazioni di Login e poi Gestione Utenti : nella schermata che comparirà dovrete poi scegliere l’opzione Elimina Utente

e poi : nella schermata che comparirà dovrete poi scegliere l’opzione In questo modo vi verrà mostrata la lista completa di tutti gli utenti attualmente registrati sulla vostra console: per cancellarne uno, o più di uno, vi basterà selezionarlo tramite la pressione del tasto X e poi premere sul tasto Elimina in basso, confermando poi la vostra scelta

e poi premere sul tasto in basso, confermando poi la vostra scelta Cancellando un utente in questo modo, tutti i dati relativi a salvataggi, video ed immagini collegati a quell’account verranno eliminati dalla console

Esiste poi un metodo per eliminare definitivamente i dati di un account dal Playstation Network, anche se la procedura è decisamente più complessa della precedente, oltre che essere definitiva. In questo caso, infatti, non vi basterà accedere a un menu di impostazioni per completare la procedura, ma dovrete invece inviare una speciale richiesta a Sony di cancellazione del vostro account, tramite il documento speciale che potete trovare sul sito ufficiale del supporto PlayStation. In particolare, dopo aver effettuato l’accesso, dovrete selezionare l’opzione Gestione del mio Account e compilare il modulo con tutti i dati richiesti, dopodiché vi basterà esplicitare la vostra richiesta di eliminare definitivamente l’account e inviate infine la comunicazione completa. Sony vi risponderà con una mail di conferma una volta che la procedura sarà andata a buon fine.