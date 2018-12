Come eseguire parate perfette in Super Smash Bros Ultimate

Per vincere nei combattimenti di Super Shash Bros Ultimate bisogna picchiare duro, ma senza trascurare la fase difensiva. Per avere la meglio sugli avversari è importante eseguire parate perfette: in questa mini-guida vi spiegheremo come funzionano.

La tecnica della parata perfetta, nota come parrying, rimane l'opzione ideale per difendersi dall'avversario. Eseguendola nel modo giusto potremo parare i colpi senza subire alcun danno, ottenendo una piccola finestra di tempo in cui preparare una devastante combo di contrattacco.

Padroneggiando le parate perfette possiamo ribaltare ogni combattimento a nostro favore, recuperando terreno anche nelle situazioni più critiche. L'ideale per affrontare i nemici più ostici che tendono a metterci in difficoltà.

Per eseguire un parry dovete premere il pulsante dello scudo nel momento giusto, poco prima di essere colpiti, e rilasciarlo nel momento esatto per ottenere una parata perfetta. La mossa neutralizza completamente l'attacco dell'avversario, lasciandolo senza difese per un contrattacco.

Si tratta di una tecnica abbastanza difficile da padroneggiare, dato che richiede un tempismo praticamente perfetto. Sarà tutta questione di indovinare il momento in cui premere e rilasciare il tasto dello scudo: per aiutarvi nell'impresa potete memorizzare le animazioni dei vari personaggi, così da associare l'attimo giusto al movimento del vostro lottatore. Prima di tuffarvi nei combattimenti competitivi, dunque, vi suggeriamo di trascorrere qualche ora in allenamento con i vari lottatori del roster, così da padroneggiare le parate perfette con ciascuno di essi.

