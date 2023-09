Come eseguire un tiro basso in EA Sports FC 24

A prescindere che giochiamo nella Modalità Carriera di EA Sports FC 24 o preferiate la Modalità Ultimate Team, l'obiettivo non cambia: segnare, segnare, segnare. In questo senso, il tiro basso non va sottovalutato. Scopriamo come eseguirlo e perfezioniamo questa utile tecnica.

In passato per eseguire un tiro basso bisognava usare i dorsali sul controller, ma fortunatamente già da FIFA 23 la procedura è stata semplificata. Eseguire un tiro basso in EA Sports FC 24, quindi, non è un procedimento difficile.

Come fare un Tiro basso in EA Sports FC 24

Per prima cosa, manteniamo il controllo della palla e avviciniamoci il più possibile alla porta, poi premiamo il tasto Tiro lievemente. In questo modo, potremo eseguire un tiro basso. Quando vediamo comparire la barra potenza legata al tiro, cerchiamo di non riempirla oltre un quarto. Così facendo, a prescindere dal giocatore che stiamo manovrando, eseguiremo un tiro basso, dalla potenza ridotta.

Perché mai eseguire un tiro basso? Ci sono alcune ragioni per le quali non dobbiamo sottovalutare questa tecnica, la prima delle quali è che in verità questa tipologia di tiro può rivelarsi insidiosa per il portiere avversario.

Tuttavia, la chiave sta proprio nel perfezionamento della tecnica: un tiro basso mal eseguito si rivelerà troppo debole per segnare, mentre un tiro eccessivamente caricato può finire dritta fra i guantoni del portiere. L'obiettivo è padroneggiare il tiro basso, cercando una via di mezzo fra le due estremità, per creare effettivamente occasioni da goal in molte più circostanze di quante non ci si potrebbe aspettare.