Come fare per evitare il surriscaldamento di PS4 e PS5?

A un anno dall’inizio della nuova generazione, gli utenti in possesso di una vecchia console potrebbero riscontrare vari problemi, soprattutto se l’acquisto della piattaforma risale al suo debutto sul mercato. Ecco alcune dritte che possono tornare utili nel prevenire il surriscaldamento delle vostre PS4 ed evitare che la stessa cosa accada con PS5.

La posizione è tutto

Il primo passo per scongiurare un eccessivo aumento di temperatura è scegliere un luogo ideale in cui posizionare la vostra console. Sony stessa consiglia una zona aperta e ben ventilata, così che la macchina sia distante almeno trenta centimetri da eventuali ostacoli. Lo scopo è ovviamente quello di favorire il ricircolo dell’aria, e ciò implica anche il tenere lontane PS4 e PS5 da altri dispositivi che emettono calore.

Un buon appoggio aiuta

Per lo stesso motivo per cui Sony consiglia una posizione lontana da eventuali ostacoli e pareti, una console in verticale è l’ideale per ridurre al minimo il contatto con qualsiasi tipo di superficie. Anche questo dettaglio – specie senza la possibilità di appoggiare PS4 e PS5 su materiali che non conducono il calore – può fare la differenza. Che sia per gusto o necessità, la scelta di porre una PlayStation in orizzontale andrebbe quindi accompagnata da un solido supporto che la mantenga sollevata di qualche centimetro. E' meglio posizionare PS5 in orizzontale o verticale?

Occhio alla polvere

Un’altra delle principali cause dell’aumento di temperatura è la polvere, che tende ad accumularsi dentro le console inficiandone il sistema di raffreddamento. In questo caso, la manutenzione periodica è l’unica cura ed è consigliabile effettuarla almeno una volta al mese. A prescindere che vogliate o meno disassemblare il vostro dispositivo, cosa che i meno esperti farebbero bene ad evitare, la priorità sarà sempre ripulire le griglie di aerazione tramite l’utilizzo di aria compressa o di aspiratori portatili. Per approfondire, ecco come pulire la PS5.

Anche il clima conta

Le raccomandazioni da manuale, che per motivi di salute scoraggiano l’utilizzo prolungato di una console, possono tornare utili anche nel caso in cui si voglia evitare un surriscaldamento del sistema. A rendere i “15 minuti di riposo per ogni ora di gioco” un cavallo su cui puntare, è spesso la temperatura dell’ambiente circostante, che in estate ed a seconda del luogo in cui si vive può influire non poco sull'efficienza delle nostre PlayStation. L’alternativa è di raffreddare il dispositivo tramite l’utilizzo di impianti esterni, ma evitate sempre ventole direzionate verso le vostre console accese.

Fisico o digitale? HDD o SSD?

Il giradischi delle console, quando è al lavoro e soprattutto durante l’installazione di un videogioco, si trasforma inevitabilmente in una fonte di calore. Per questo motivo, restando nell’ambito delle temperature, abbracciare il formato digitale può portare a dei benefici. Seguendo lo stesso principio, chi ha ampliato la memoria della PlayStation con un hard disk interno ha contribuito al suo surriscaldamento. In questo caso, la migliore scelta è quella di optare per una memoria a stato solido (SSD), che per quanto costosa scalda meno ed è anche più efficiente.