Come si evolverà Helldivers 2? Arrowhead promette una Roadmap grandiosa e piena di novità

Mentre prosegue senza sosta l'ascesa inarrestabile di Helldivers 2 su PS5 e PC, gli studi Arrowhead guardano con estrema fiducia al futuro dello sparatutto sci-fi e manifestano la propria intenzione di supportare attivamente il titolo con una Roadmap ricca di contenuti e sorprese.

È lo stesso Johan Pilestedt, CEO degli studi Arrowhead, a snocciolare i piani post-lancio della casa di sviluppo svedese sulle pagine del PlayStation Blog. Nel corso dell'intervista concessa ai curatori del 'portale istituzionale' di SIE, il massimo esponente dell'azienda di Stoccolma ha spiegato che "ci saranno tantissime sorprese in futuro. Sin dalle primissime fasi di sviluppo abbiamo progettato Helldivers 2 dandogli la forma di un universo in costante espansione".

Pilestedt sostiene inoltre che "abbiamo dei progetti grandiosi, ma non vogliamo anticiparvi nulla perché ci piace sorprendere e deliziare la community con novità impreviste. Se c'è una cosa che posso dirvi, però, è che abbiamo un elenco enorme di idee da sviluppare per migliorare ed estendere Helldivers 2 tenendo conto dei feedback della community. Nel mondo di Helldivers 2 non sai mai cosa potrà succedere in futuro, di conseguenza vi esortiamo a diffondere un po' di democrazia insieme a noi e aiutarci a creare la storia della Super Terra e della Guerra Galattica".

Mentre aspettiamo di scoprire come si evolverà l'universo fantascientifico della nuova produzione targata Sony Interactive Entertainment, vi lasciamo ai commenti e, qualora ve la foste persa, alla nostra recensione di Helldivers 2, una piacevole e inaspettata sorpresa.

