Come si evolverà PlayStation Plus con l'arrivo di PS5?

Sony ha annunciato i giochi PS Plus gratis di febbraio, la lineup Instant Game Collection del prossimo mese include come di consueto due giochi PlayStation 4 e in aggiunta un gioco bonus per PSVR. Quest'ultimo diventerà una consuetudine? Come si evolverà PlayStation Plus in vista dell'arrivo di PS5? Proviamo a ipotizzarlo insieme.

A marzo 2019 Sony ha eliminato i giochi PlayStation 3 e PSVita dalla Instant Game Collection, regalando sempre e unicamente due giochi per PS4 (alcuni con supporto PlayStation VR, come nel caso di WipEout Omega Collection) mentre questo mese è comparso anche un titolo extra, Firewall Zero Hour per il visore VR.

Questa mossa ha portato alcuni ad ipotizzare l'arrivo di un terzo gioco in pianta stabile come parte dell'offerta mensile PlayStation Plus, ad oggi però non ci sono notizie concrete in tal senso e si tratta più di una speranza che di una reale possibilità. Non conosciamo ovviamente i piani di Sony per il prossimo futuro e non è chiaro se la Instant Game Collection con giochi mensili gratuiti sarà disponibile sin da subito anche su PS5 oppure no, il servizio potrebbe evolversi e cambiare la propria natura con l'arrivo della console Next-Gen, modificando ulteriormente la propria proposta anche grazie alla retrocompatibilità che garantirà il corretto funzionamento dei giochi PS4 su PlayStation 5.

Vi chiediamo: cosa vi aspettate da PlayStation Plus con l'arrivo di PS5? Sony aggiungerà nuovi contenuti e cambierà alcuni aspetti del servizio oppure no? A voi la parola!