Come sarà Fallout 5? Da Mad Max a New Orleans, proviamo a immaginarlo

Lo sappiamo, nel futuro prossimo di Bethesda e Todd Howard c'è spazio solo per Starfield, con l'uscita a settembre e il Direct in arrivo a giugno. Nulla, però, ci vieta di rituffarci nelle atmosfere post-apocalittiche di Fallout per provare a immaginare il setting e il gameplay del prossimo capitolo della saga GDR.

A prescindere dall'impegno diretto di Howard nel progetto di Fallout 5 (d'altronde, nulla vieta a Bethesda e Microsoft di affidarlo a una delle loro tante sussidiarie), non serve possedere la mutazione della Mente Alveare per intuire che potrebbero mancare davvero molti anni al ritorno di questa amata serie open world, di conseguenza è lecito mandare a briglie sciolte l'immaginazione per ipotizzare l'ambientazione e le possibili innovazioni ludiche del prossimo capitolo.

Partiamo allora dalle riflessioni condivise lo scorso anno da Nate Purkeypile: l'ex sviluppatore Bethesda colse l'occasione offertagli da un'intervista a PCGamesN per consigliare a Bethesda di ambientare Fallout 5 a New Orleans. Come giustamente sottolineato da Purkeypile, la saga di Fallout non si è (quasi) mai allontanata dagli Stati Uniti e, per questo, sarebbe interessante esplorare uno scenario free roaming tanto pittoresco quanto quello offerto dalla Zona Contaminata di New Orleans.

Sempre dall'ex sviluppatore Bethesda arriva un altro, interessante suggerimento sul futuro di Fallout: perché non ambientarlo in Colorado? Magari con un gameplay più 'coraggioso' che preveda l'aggiunta di tanti veicoli da guidare, sulla scorta del lavoro fatto da Avalanche Studios con il mai troppo lodato action open world Mad Max (per un veloce 'ripasso', qui trovate la nostra recensione di Mad Max). Nelle discussioni intavolate sui social e sui forum dai tanti patiti di Fallout, c'è poi chi sogna di vivere un'avventura più 'oscura e paranormale' con una storia incentrata sulla battaglia tra i sopravvissuti all'apocalisse nucleare e gli alieni che ricororrono ciclicamente nella serie. E voi, quali ambientazioni e innovazioni di gameplay sognate per Fallout 5? Fatecelo sapere con un commento.