Come farmare Tappi d'Oro in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee

Dopo avervi spiegato dove trovare le Megapietre, in questa mini-guida di Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee vi spiegheremo come farmare i Tappi d'Oro all'interno del gioco. Questi oggetti vi permettono di migliorare i Punti Individuali (IV) delle vostre creature.

Per prima cosa recatevi nella città di Azzurropoli, tenendo a mente che questo metodo può essere utilizzato una sola volta al giorno. Giunti sul luogo, raggiungete il market in basso a sinistra e salvate i progressi di fronte l'ingresso.

Adesso entrate nel negozio e raccogliete i sei oggetti nascosti disseminati nella stanza. Ciascuno di questi oggetti viene generato casualmente, e c'è la possibilità che uno di essi sia proprio un Tappo d'Oro. Se dopo averli raccolti tutti non avete trovato nessun Tappo d'Oro, chiudete il gioco e riavviatelo, caricando il salvataggio che avete appena creato. Entrate di nuovo nel negozio e raccogliete i sei oggetti: se siete sfortunati e anche questa volta non avete trovato il Tappo, uscite dal gioco e caricate di nuovo la partita. Ripetete l'operazione fino a quando non avrete trovato il Tappo d'Oro: in questo modo potrete ottenerne uno al giorno (cambiare data e orario sulla console non sortisce nessun effetto).

Se avete bisogno di aiuto per individuare i sei oggetti nascosti, tenete d'occhio la coda del vostro Pokemon compagno: questa inizierà a muoversi per segnalare la presenza di un oggetto nelle vicinanze. Come procede la vostra avventura in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee? Siete già riusciti a ottenere tutte le forme di Alola?