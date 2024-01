Come sarà Final Fantasy 17? Naoki Yoshida e Shuhei Yoshida provano ad immaginarlo

Mentre i fan aspettano l'arrivo del secondo DLC di Final Fantasy 16 intitolato The Rising Tide, c'è chi già pensa al futuro Final Fantasy XVII, per il momento ancora inesistente ma che prima o poi potrebbe diventare realtà presso gli studi di Square Enix.

A parlarne nel corso del podcast AIAS Game Maker's Notebook sono stati Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XVI e Final Fantasy XIV noto anche come Yoshi-P, e Shuhei Yoshida, capo della divisione PlayStation Indies di Sony. Yoshi-P ne è sicuro: il prossimo Final Fantasy principale dovrebbe essere realizzato da un team di nuovi e giovani sviluppatori.

"Credo che in un certo senso sarebbe meglio guardare al futuro e coinvolgere una generazione più giovane e con una sensibilità più giovanile, in modo così da creare un Final Fantasy dalle sfide in linea con il mondo odierno", dice il producer del sedicesimo capitolo che sembra lasciar intendere una sua esclusione dal futuro progetto in quanto "ora faccio parte del consiglio d'amministrazione" di Square Enix.

Shuhei Yoshida ha dunque chiesto al collega come potrebbe essere Final Fantasy XVII in ottica gameplay: "Final Fantasy significa sfidare ciò che è stato fatto prima", sottolinea Yoshi-P aggiungendo che "tutti noi creiamo Final Fantasy pensando che il nostro sarà più divertente dei precedenti, ma il mio consiglio è di buttarsi subito sul proprio concetto di Final Fantasy più divertente senza starci a pensare troppo. Fatto questo si decide come impostarlo: se Final Fantasy XVI era un Action in tempo reale, il prossimo Final Fantasy potrebbe avere sia azione in tempo reale che battaglie a turni. Oppure si va all'estremo opposto tornando alle origini totalmente a turni e in pixel art". Un'idea, quest'ultima, considerata "rivoluzionaria" da Shuhei Yoshida.

In precedenza Naoki Yoshida aveva inoltre sollevato la possibilità che Final Fantasy 16 potesse essere l'ultimo capitolo numerato della serie. Qualunque sarà il suo nome effettivo, come vorreste che fosse il futuro Final Fantasy XVII?