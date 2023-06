Come finisce Assassin's Creed 4 Black Flag, vi ricordate?

Assassin's Creed IV Black Flag è stato importante per la serie Ubisoft: oltre a puntare tutto sulle tematiche piratesche, sull'esplorazione dei mari e le battaglie navali, in chiave narrativa dà inizio al nuovo corso del brand dopo le vicende di Desmond Miles (ecco come finisce la storia di Desmond in Assassin's Creed III).

Vi ricordate dunque come finisce Assassin's Creed IV? Dopo aver ucciso Torres all'Osservatorio, il pirata Edward Kenway decide di lasciare il suo covo di Great Inagua agli Assassini, che così ne faranno la loro nuova base operativa nei Caraibi. Edward si prepara così a cambiare per sempre la propria vita: salutati i suoi compagni pirati, l'uomo si reca nel villaggio situato nei pressi di Great Inagua, coglie un fiore da terra e si prepara ad accogliere una nave proveniente dall'Inghilterra. Dal vascello scenderà una bambina, Jennifer Scott, la figlia avuta dalla moglie Caroline Scott abbandonata molto tempo prima. Edward consegna il fiore a Jennifer, e decide così di ritornare in Inghilterra assieme a lui, lasciandosi alle spalle la sua vita da pirata.

In una scena nei titoli di coda, ambientata anni dopo, vediamo Edward a teatro in compagnia non solo di una cresciuta Jennifer, ma anche di un secondo figlio avuto da una donna sconosciuta: il bambino si rivela essere Haytham Kenway, futuro membro di spicco dell'Ordine dei Templari nonché padre di Connor, protagonista di Assassin's Creed III.

Nel presente, invece, il dipendente senza nome dell'Abstergo Entertainment che ha rivissuto i ricordi di Edward attraverso l'Animus, scopre che il misterioso "John" con il quale ha interagito nel corso della sua permanenza negli uffici Abstergo altri non è che un saggio appartenuto alla Prima Civilizzazione nonché marito di Giunone. "John" inietterà poi una sostanza capace di indebolire l'impiegato e permettere così alla moglie di prendere possesso del suo corpo, ma il dipendente verrà salvato all'ultimo momento dalla sicurezza dell'Abstergo Entertainment. Poco tempo dopo l'impiegato tornerà alla sua postazione di lavoro, per poi scoprire che Shaun Hastings e Rebecca Crane, infiltrati all'interno delle strutture Abstergo, fanno parte della Confraternita degli Assassini.

I due chiedono quindi al dipendente di continuare a collaborare con loro, con l'uomo che decide infine di accettare la loro proposta tornando nuovamente nell'Animus, concludendo così la storia di Assassin's Creed 4 Black Flag.