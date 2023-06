Come finisce Assassin's Creed Brotherhood? Il finale spiegato

Vi abbiamo già raccontato come finisce Assassin's Creed 2, ma la storia di Ezio Auditore non è finita certo lì: le vicende dell'Assassino fiorentino sono proseguite in Assassin's Creed Brotherhood, che si sofferma sulla sua vita adulta ed alla guida della Confraternita italiana. Vi ricordate come si conclude il gioco?

L'epilogo della storia di Ezio in Brotherhood lo vede finalmente mettere fine alla sua battaglia contro Cesare Borgia e la sua famiglia. Dopo aver recuperato la Mela dell'Eden dalla Basilica di San Pietro a Roma, qualche anno dopo, nel 1507, il nobile Assassino scopre che il suo acerrimo nemico è fuggito di prigione ed è fuggito in Spagna. Ezio si prepara dunque a confrontarsi per l'ultima volta con Cesare, ma prima decide di nascondere la Mela nei sotterranei del Colosseo, sito di un tempio risalente alla Prima Civiltà, in modo così che nessuno possa mai trovarla. Fatto ciò, parte alla volta di Viana in Spagna, dove lo attende l'ennesimo e conclusivo scontro con il Borgia, che sta portando avanti una battaglia in quelle terre al fianco dell'esercito di Giovanni III di Navarra.

Ezio si fa dunque strada attraverso il campo di battaglia, per poi raggiungere Cesare e dare il via al combattimento, dal quale l'Assassino esce vincitore. Tuttavia, di fronte all'arroganza del suo avversario, sicuro del fatto che nessuno lo può uccidere, Ezio lascia dunque che sia il destino a decidere la sorte dell'uomo: lascia dunque cadere Cesare da una torre. Per i Borgia è finita, ed Ezio può dunque guardare avanti a testa alta.

Nel frattempo la Mela nascosta da Ezio resterà nel tempio nei secoli a venire. Grazie ai ricordi del suo antenato rivissuti attraverso l'Animus, nel presente Desmond Miles scopre dove si trova il manufatto e, assieme ai suoi compagni Lucy Stillman, Shaun Hastings e Rebecca Crane arriva al tempio con l'intenzione di recuperare la Mela, da usare per localizzare la posizione degli altri Pezzi dell'Eden e recuperarli a loro volta. Qualcosa però va tragicamente storto. Al tempio Desmond si imbatte nell'ologramma di Giunone, appartenente alla Prima Civiltà, la quale vede il giovane come un nemico e prende così il controllo del suo corpo non appena si impossessa della Mela.

Desmond è dunque totalmente guidato da Giunone e non riesce ad opporsi in alcun modo, con l'ologramma che lo costringe ad assassinare Lucy con la Lama Celata. Entrambi cadono dunque a terra: la ragazza è morta, mentre Desmond cade in un coma profondo. La vicenda si conclude durante i titoli di coda, con due uomini che discutono della necessità di rimettere nuovamente Desmond all'interno dell'Animus. Sarà il preludio agli eventi di Assassin's Creed Revelations.

