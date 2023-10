Come finisce Assassin's Creed Mirage? La spiegazione del finale e la verità su Basim

Ambientato vent'anni prima di Valhalla, il nuovissimo Assassin's Creed Mirage ha aggiunto un altro importante pezzo al gigantesco mosaico della narrazione della serie di Ubisoft. Comprendere ciò che succede nel finale non è affatto semplice, specialmente per chi non ha giocato il capitolo norreno, ma adesso ci pensiamo noi a fare un po' d'ordine.

La storia di Assassin's Creed Mirage approfondisce oltremodo la figura di Basim Ibn Ishaq, un personaggio che avevamo già incontrato in una versione più anziana in Assassin's Creed Valhalla. Le vicende di Mirage si svolgono infatti venti anni prima degli eventi principali Valhalla e vedono un giovane Basim nei panni di un ladruncolo di strada nella Baghdad del IX secolo.

Un veloce riassunto della storia

Il suo primo tentativo di unirsi agli Occulti (gruppo di assassini fondato secoli prima da Bayek di Siwa che funge da precursore per la Confraternita degli Assassini) si scontra purtroppo con un rifiuto. Tormentato dalle visioni dei Jinn da tutta la vita e desideroso di impressionare gli Occulti, fa squadra con la sua amica d'infanzia Nehal con l'obiettivo di rubare dal palazzo del Califfo al-Mutawakkil un forziere bramato tanto dagli Occulti, quando dall'Ordine degli Antichi (antesignano dell'Ordine dei Templari). Purtroppo il colpo va in malora, con Nehal che finisce per uccidere il Califfo per salvare Basim. Dopo questo incidente Basim litiga con la sua amica ma riesce a stabilire una profonda connessione con Roshan, che accetta di diventare la sua mentore portandolo con sé ad Alamut, la fortezza degli Occulti.

Ancora tormentato dalla visioni, qualche anno dopo viene spedito in missione a Baghdad. L'obiettivo? Annientare la minaccia dell'Ordine, che si è espanso all'interno della città. In questo periodo, Basim si riconcilia con Nehal, la quale, non fidandosi degli Occulti, lo sprona ad indagare sulle sue visioni. Nehal crede che sia lei che Basim abbiano dei legami con gli artefatti Isu che sta cercando anche l'Ordine. Con il proseguire dell'avventura, Basim riesce a sconfiggere i membri dell'Ordine degli Antichi, fino a ritrovarsi al cospetto del loro capo, Qabiha, il quale dice al protagonista che le risposte che sta cercando giacciono in un tempio Isu nascosto sotto Alamut.

Disobbedendo a Roshan, Basim si reca assieme a Nehan ad Alamut, trovandola sotto assedio da parte dell'Ordine. Dopo aver salvato i suoi compagni Occulti, si reca nel tempio convinto di poter trovare un potere sufficiente grande per scacciare gli invasori. Roshan prova a fermarlo, ma viene alla fine sconfitta da Basim, che le risparmia da vita.

Le rivelazioni

Una volta all'interno del tempio in compagnia di Nehal, Basim è chiamato a confrontarsi con una serie di importanti rivelazioni. Una volta giunto nella camera centrale del tempo, che già aveva visto nelle sue visioni, Basim scopre che questo luogo è in realtà la prigione nella quale un tempo è stato richiuso l'Isu di nome Loki. Comprende inoltre che in realtà Nehal non è mai esistita, trattandosi piuttosto della rappresentazione delle memorie represse di Loki, che l'hanno accompagnato per tutta la vita sotto forma di una sorta di amica immaginaria. In altre parole, tutto ciò che ha fatto Nehal, incluso assassinare il Califfo, lo ha in realtà fatto Basim.

Compresa la verità, Basim decide di fondersi con Nehal, in modo ottenere le sue memorie e abbracciare la sua vera natura di reincarnazione di Loki. Dopo aver lasciato il tempio, viene riaccolto tra le fila degli Occulti. Una contraria Roshan non può fare altro che abbandonare la setta in segno di protesta.

Il collegamento con Assassin's Creed Valhalla

Basim, consapevole di essere la reincarnazione di Loki e perfettamente conscio di tutto ciò che è successo all'Isu nella sua vita passata, al termine decide di andare alla ricerca dei responsabili della sua prigionia. In Assassin's Creed Valhalla lo vediamo cercare vendetta nei confronti di Eivor, il quale rappresenta invece la reincarnazione di suo padre Odino. Ma questa è un'altra storia...