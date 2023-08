Come finisce Assassin's Creed Odyssey? Tutti gli epiloghi dell'avventura greca

Assassin's Creed Odyssey offre una delle avventure più longeve e corpose mai proposte dalla serie Ubisoft, talmente grande da offrire anche diversi finali multipli a seconda di specifiche scelte compiute nel corso dell'avventura. L'epilogo può dunque rivelarsi positivo o negativo per il nostro personaggio.

Ricordate come finisce Assassin's Creed Odyssey? Anzitutto, considerato che il gioco ci permette di scegliere a inizio partita con chi affrontare l'avventura tra Alexios e Kassandra, per comodità ci riferiremo al nostro personaggio in maniera indistinta come Misthios ("mercenario", così vengono chiamati Alexios e Kassandra nel corso della storia).

La fase finale della trama principale vede sempre un confronto tra il Misthios e suo fratello (il personaggio non scelto ad inizio partita rivestirà un ruolo di antagonista nel corso della vicenda sotto il nome di Deimos, figura chiave della Setta di Cosmos). Il Misthios e sua madre Myrrine giungono sulla cima del Monte Taigeto con lo scopo di lasciarsi per sempre alle spalle il loro passato, ma una volta giunti sul posto ad attenderli c'è proprio Deimos, pronto a scontrarsi nuovamente con il protagonista. Il Misthios e la madre provano in tutti i modi a far ragionare Deimos, cercando di convincerlo del fatto che la Setta lo ha sempre manipolato e sfruttato per i propri interessi.

Se i due riescono a persuadere il parente, Deimos si riappacificacon i suoi cari, in caso contrario ha inizio lo scontro finale tra i due fratelli che si concluderà con la vittoria del Misthios e la morte del suo avversario. A seconda delle scelte compiute durante la storia e l'andamento dell'ultimo confronto, l'epilogo migliore vede l'intera famiglia riunita nella propria casa natale, per un banchetto al quale prenderanno parte anche Nicolao (se risparmiato durante la trama) e Stentore (se Nicolao è ancora vivo ed anch'esso viene risparmiato), dando così inizio alla loro nuova vita. Nell'epilogo peggiore, invece, Myrrine viene uccisa da Deimos prima del combattimento finale nel quale il fratello rinnegato perisce per mano del Misthios. Quest'ultimo, tuttavia, si ritrova completamente da solo (se nel corso del gioco sono morti sia Nicolao che Stentore) e senza uno scopo, con una vita di vuoto e solitudine ad attenderlo.

Esiste inoltre un finale principale segreto in Assassin's Creed Odyssey, che va a ricollegarsi alla conclusione della storia di Layla Hassan nel presente (ecco chi è Layla Hassan di Assassin's Creed). Durante i suoi viaggi attraverso l'Antica Grecia, il Misthios scopre di essere figlio di Pitagora, guardiano di Atlantide (ultima roccaforte della Prima Civilizzazione) e tenuto perennemente in vita dal Bastone di Ermete Trismegisto. Una volta ritrovate tutte le Chiavi di Atlantide, il Misthios torna da Pitagora per sigillare per sempre la città. A questo punto Pitagora cede di sua volontà il Bastone al protagonista per poi morire, con il Misthios che dunque continuerà a vivere nei secoli a venire fino al presente.

Qui entra in gioco Layla, alla ricerca proprio di Atlantide e riscoperta rivivendo i ricordi di Alexios/Kassandra. La ragazza riesce a ritrovare la città perduta e ad accedervi: qui incontrerà proprio il Misthios ancora in vita grazie al Bastone, che spiegherà a Layla come il mondo ha bisogno di un continuo equilibrio tra l'ordine (in Assassin's Creed rappresentato dalla Confraternita degli Assassini) ed il caos (rappresentato invece dall'Ordine dei Templari), con la conseguente fine del genere umano qualora una delle due realtà dovesse prevalere sull'altra. Considerato che Layla è ora un'Assassina un tempo tra le fila dei Templari, il Misthios ritiene che la giovane potrebbe essere proprio lei a riportare il necessario equilibrio, e per questo motivo decide di sacrificarsi lasciandole il Bastone, chiedendole in cambio di distruggere tutti i manufatti che restano della Prima Civilizzazione.

La storia di Layla in Assassin's Creed Odyssey giunge così al termine, pronta per essere portata avanti in Assassin's Creed Valhalla.