Come finisce Assassin's Creed Origins? L'epilogo della storia di Bayek

Pubblicato nel 2017, Assassin's Creed Origins ha segnato l'inizio di un nuovo corso per l'iconico franchise di Ubisoft: è con la storia di Bayek di Siwa che la serie abbraccia per la prima volta le meccaniche Action/RPG viste poi anche in Odyssey e Valhalla.

Origins è tra i giochi più apprezzati della serie anche per la sua narrativa, che ci ha raccontato la nascita del gruppo destinato a divenire in seguito noto come gli Assassini e gettato le basi per la loro futura guerra millenaria con i Templari. Ma vi ricordate come finisce Assassin's Creed Origins?

Dopo aver sconfitto Flavio e vendicato così la morte di suo figlio Khemu, Bayek si riunisce a sua moglie Aya, prossima alla partenza per Roma con lo scopo di assassinare Giulio Cesare. Ormai troppo devoti alla causa degli Occulti, i due si dicono un doloroso addio promettendo però di ritrovarsi nella morte dopo aver protetto il mondo dal male. Nel salutarsi, Bayek lascia cadere sulla sabbia l'amuleto a forma di teschio d'aquila appartenuto a Khemu, imprimendo così nella sabbia quello che diverrà in futuro noto come il simbolo degli Assassini. Aya arriva intanto a Roma e compie infine la sua missione, riuscendo ad uccidere Cesare con successo. Dopo aver deciso di risparmiare la vita di Cleopatra, Aya cambierà nome in Amunet e darà vita ad una nuova divisione degli Occulti, nel frattempo che Bayek porterà avanti la sezione egiziana.

Nel presente si conclude invece la prima parte della storia di Layla Hassan, ricercatrice dell'Abstergo (ecco alcuni dettagli in più su chi è Layla Hassan di Assassin's Creed): dopo essere stata attaccata dai soldati della sua società e finito di rivivere i ricordi di Bayek ed Aya, Layla fa la conoscenza di William Miles, padre di Desmond (ecco come finisce la storia di Desmond in Assassin's Creed 3), che si offre di dare protezione alla donna solo se lei deciderà di collaborare con gli Assassini. Non avendo molte alternative, Layla accetta la proposta pur chiarendo di non voler far parte della Confraternita, ed i due partono dunque alla volta di Alessandria. La storia della ragazza proseguirà dunque in Assassin's Creed Odyssey.