Come finisce Assassin's Creed Revelations? L'epilogo della storia di Ezio

Assassin's Creed Revelations è l'ultimo episodio della serie ad avere come protagonista Ezio Auditore, che conclude le sue avventure a Costantinopoli. Dopo aver ricordato come finisce Assassin's Creed Brotherhood, è tempo di ripercorrere l'epilogo dell'opera pubblicata originariamente nel 2011.

Dopo aver sconfitto Ahmet ed essere stato bandito da Costantinopoli da Selim, Ezio fa ritorno a Masyaf assieme a Sofia Sartor, finalmente con tutte le chiavi necessarie per accedere alla biblioteca segreta di Altair Ibn-La'Ahad. Una volta entrato, però, si rende conto che il luogo nascosto non è una vera e proprio biblioteca, ma una cripta costruita dallo stesso Altair per nascondere la sua Mela dell'Eden. Lo scheletro del protagonista del primo Assassin's Creed giace su una poltrona al centro della stanza, e dopo avergli reso omaggio, Ezio ritrova la Mela.

Tuttavia, questa volta decide di non andare oltre ("ho visto abbastanza per una vita sola") e dunque non recupera la Mela, che resta nel piedistallo come Altair l'aveva riposta secoli prima. Improvvisamente però, Ezio inizia a comunicare con il suo discendente odierno Desmond Miles (ancora in coma e bloccato nell'Animus dopo gli eventi di Assassin's Creed Brotherhood): in quel momento l'Assassino fiorentino si rende conto di essere solo il tramite di un messaggio da tramandare nei secoli e di cui non comprende la portata, e si augura dunque che Desmond possa trovare le risposte che sta cercando.

Concluso il dialogo con Ezio, Desmond inizia a parlare con Giove, importante esponente della Prima Civilizzazione che gli rivela come il suo popolo avesse trovato una soluzione per salvare la Terra ed i suoi abitanti da un cataclisma solare ormai imminente. Giove dice al ragazzo che deve raggiungere il Grande Tempio ed impedire che l'apocalisse si scateni sulla Terra. E' in quel momento che Desmond si risveglia dal coma, circondato dai compagni Shaun Hastings e Rebecca Crane, e da suo padre William Miles. "So che cosa dobbiamo fare", queste le ultime parole pronunciate da Desmond, che concludono Assassin's Creed Revelations.

Mentre la vicenda di Desmond proseguirà in Assassin's Creed III, la storia di Ezio Auditore è giunta al termine, o quasi: ecco come è morto Ezio Auditore di Assassin's Creed.