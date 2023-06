Come finisce Assassin's Creed Rogue? Dalla parte dei Templari

Pubblicato nel 2014 contemporaneamente ad Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Rogue è stato un episodio molto interessante per i fan: ci ha infatti messo nei panni di un Assassino divenuto Templare, Shay Patrick Cormac, facendoci vedere un diverso punto di vista dello scontro secolare tra i due schieramenti.

Vi ricordate come si conclude Assassin's Creed Rogue? Con l'aiuto del Gran Maestro Templare Haytham Kenway (padre di Connor Kenway, protagonista di Assassin's Creed III), Shay dà la caccia agli ultimi membri di spicco della Confraternita degli Assassini coloniale, Achille Davenport e Liam O'Brien, quest'ultimo in passato suo grande amico. Inseguendoli fino all'Artico dove si nasconde un tempio della Prima Civilizzazione, Shay ed Haytham trovano Achille e Liam all'interno del luogo sacro che custodisce un prezioso artefatto capace di stabilizzare il mondo.

Nella colluttazione tra i due schieramenti, però, l'artefatto si distrugge scatenando un terremoto. A disastro in atto, Shay e Liam si confrontano per l'ultima volta, con il Templare che riesce ad avere la meglio sul vecchio amico Assassino uccidendolo. Tornato alla sua nave, Shay nota che Haytham sta per finire Achille, ma lo convince a risparmiargli la vita in modo così che la sua conoscenza dei Templi non vada perduta. Il Gran Maestro acconsente, non prima di aver reso zoppo il nemico per il resto della sua esistenza.

Ma la storia di Shay non è ancora finita. Viene infatti incaricato da Haytham di ritrovare la scatola dei Precursori degli Assassini, impiegando ben 16 anni prima di riuscire finalmente a recuperarla: l'oggetto era infatti nelle mani dell'Assassino Charles Dorian, assassinato da Shay al Palazzo di Versailles. Charles era il padre di Arno Victor Dorian, con l'omicidio che darà dunque il via agli eventi di Assassin's Creed Unity (ecco come finisce Assassin's Creed Unity).

Nel presente i ricordi di Shay sono stati rivissuti da un impiegato dell'Abstergo Entertainment senza nome. Il Templare Juhani Otso Berg ringrazia il dipendente per il suo servizio, ma lo mette davanti ad una situazione di vita o di morte: gli propone di unirsi al suo ordine, altrimenti verrà ucciso. La decisione finale non verrà mostrata, lasciando così in bilico le sorti dell'impiegato.

