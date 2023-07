Come finisce Assassin's Creed Syndicate? La conclusione della storia di Jacob ed Evie

Assassin's Creed Syndicate è stato uno dei capitoli di minor successo commerciale della serie Ubisoft, ma vanta in ogni caso i suoi estimatori. La vicenda dei gemelli Jacob ed Evie Frye nella Londra Vittoriana si concluse con una missione finale dall'alto tasso di coinvolgimento.

Vi ricordate quindi come finisce Assassin's Creed Syndicate? I due giovani Assassini sono chiamati ad un'ultima, grande missione: impedire che Crawford Starrick, Gran Maestro Templare, rubi il Frutto dell'Eden nel corso di un importante ballo a Buckingham Palace. Aiutati da Henry Green, Jacob ed Evie preparano l'infiltrazione al ballo: forniscono all'ispettore Abberline un'uniforme da guardia reale in modo che possa così accedere al palazzo con più semplicità lasciando così le loro armi sul tetto della struttura, e nel frattempo rubano gli inviti e la carrozza dei signori Gladstone che consentirà loro di poter partecipare al ballo.

Una volta dentro Buckingham Palace, Evie trova Starrick, il quale le ruba le chiavi della cripta dove è custodito il Frutto, riuscendo così ad entrarvi. Una volta rientrati in possesso delle loro armi, i gemelli raggiungono il nemico Templare nella cripta, ingaggiando un combattimento nel quale Starrick finirà ucciso e sconfitto. Jacob ed Evie hanno dunque liberato Londra dalla morsa dei Templari, portando a compimento la loro missione. Chiarite per sempre le loro divergenze, i due possono ora andare avanti con le loro vite: Evie sposerà Green, ed i tre verranno nominati Cavalieri dalla Regina Vittoria. Dedicheranno così il resto della loro vita a proteggere l'Inghilterra dalle nuove macchinazioni dei Templari.

Dopo l'uscita di Assassin's Creed Syndicate, la serie si prenderà una pausa di un anno per poi tornare in scena nel 2017 con Assassin's Creed Origins, episodio che dà il via ad un nuovo corso per il brand: ricordate come finisce Assassin's Creed Origins?