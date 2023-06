Come finisce Assassin's Creed Unity? L'epilogo della storia di Arno

Pubblicato nel 2014, Assassin's Creed Unity segnò l'esordo della serie su PS4 e Xbox One. L'avventura ambientata a Parigi durante la Rivoluzione Francese ci ha messo nei panni di Arno Victor Dorian, segnando un nuovo capitolo dell'eterna lotta tra Assassini e Templari.

Vi ricordate come finisce Assassin's Creed Unity? Al culmine della Rivoluzione dopo l'esecuzione di Re Luigi XVI, per Arno arriva il momento di regolare una volta per tutte i conti con Francois-Thomas Germain, Gran Maestro Templare. Assieme alla sua amata Elise de la Serre, figlia del precedente Gran Maestro Templare Francois de la Serre, l'Assassino scopre che Germain si nasconde nella Torre del Tempio. Giunto sul posto, Arno scopre che il suo nemico è in possesso della Spada dell'Eden, un altro dei più potenti manufatti della Prima Civilizzazione, ed ingaggia con lui un duro combattimento che si sposta poi nella cripta del Tempio.

Nonostante la dura battaglia, Arno riesce ad avere la meglio ed Elise si prepara a dare il colpo di grazia a Germain. Tuttavia, la Spada emette una potente esplosione di luce che uccide la ragazza e ferisce il Gran Maestro Templare. Sconvolto, Arno finirà Germain con la Lama Celata, ricevendo poi la conferma definitiva che il suo avversario era effettivamente un Saggio che ha creato scompiglio tra le file dei Templari come vendetta per il loro accordo con gli Assassini stretto tempo addietro.

Tornato nella Confraternita degli Assassini, Arno viene eletto Maestro Assassino, ma intende anche tenere viva la memoria di Elise auspicando ad una futura pace tra i due schieramenti in lotta da secoli. Qualche anno più tardi, nel 1808, Arno ritornerà nella cripta del Tempio dove troverà lo scheletro di Germain: l'uomo porterà dunque i suoi resti nelle Catacombe di Parigi, dove si confonderà tra le ossa di migliaia di altri scheletri: così facendo, ciò che era rimasto di Germain è destinato a non essere mai più ritrovato in futuro, nemmeno dai Templari contemporanei.

Sapevate che Unity viene considerato l'Assassin's Creed più difficile in assoluto, e non per il suo effettivo grado di sfida? Nel frattempo ripassate con noi anche come finisce Assassin's Creed 4 Black Flag.