Come finisce davvero Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain? Il finale spiegato

A suo modo Metal Gear Solid V The Phantom Pain è un gioco storico: è infatti l'ultima opera creata da Hideo Kojima per conto di Konami, nonché ad oggi l'ultimo episodio principale della serie ad essere stato pubblicato. E il suo finale ha un valore simbolico per tutto il franchise.

Ci sono diverse conclusioni in The Phantom Pain: il primo atto del gioco si conclude con la distruzione del Metal Gear Sahelanthropus e con la sconfitta di Skull Face per mano di Venom Snake, mentre il secondo atto dell'avventura finisce con l'addio di Quiet allo stesso Snake dopo avergli salvato la vita. In Metal Gear Solid V c'è anche un finale segreto sul disarmo nucleare, scoperto anni dopo l'uscita del gioco. Tuttavia il vero finale di Metal Gear Solid V è un altro ancora, che fa chiarezza su tutta la vicenda vissuta da Venom Snake ricollegandosi infine all'originale Metal Gear del 1987, ambientato temporalmente anni dopo le vicende di The Phantom Pain.

L'epilogo definitivo dell'opera Konami è racchiuso nell'ultima missione intitolata The Man Who Sold The World, che ci fa rivivere il prologo dell'avventura ambientato nell'ospedale in Cipro. Gli eventi vengono però narrati con un diverso punto di vista: si scopre infatti che Venom Snake è in realtà il medico dei Militaires Sans Frontieres di Big Boss, nonché uno dei più abili soldati al servizio del leggendario soldato. Dopo gli eventi di Metal Gear Solid V Ground Zeroes (sapete che Kojima considera Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes un gioco incompreso?) il medico è finito in coma, e durante questa fase il suo volto è stato alterato chirurgicamente per renderlo identico a quello dello stesso Big Boss. Il coma ha offuscato i ricordi del medico, un vuoto poi colmato da Ocelot attraverso l'ipnoterapia, instillando nella mente del "falso" Big Boss l'idea di essere invece il "vero" Big Boss al momento del suo risveglio.

Non finisce qui: Ishmael, il paziente bendato che aiuta Venom Snake a fuggire dall'ospedale è in verità Big Boss in persona, che lascerà che sia il suo "fantasma" a portare avanti la sua eredità. Big Boss farà dunque perdere le sue tracce, fondando tempo dopo Outer Haven. Venom Snake, il "falso" Big Boss, scoprirà tutta la verità anni dopo, attraverso una registrazione intitolata Intruder N313 lasciata dal "vero" Big Boss. Finita la registrazione, per Venom Snake è tempo di tornare subito in azione: è il 1995, Solid Snake sta per infiltrarsi ad Outer Haven e gli eventi dell'originale Metal Gear sono in moto.

