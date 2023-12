Come finisce la storia di God of War Ragnarok Valhalla?

Apparso come un fulmine a ciel sereno e pubblicato in via del tutto gratuita, il DLC Valhalla di God of War Ragnarok può essere considerato come il vero epilogo del gioco per PS4 e PS5.

Nonostante non richieda un pagamento per essere fruita, questa inedita esperienza roguelite aggiunge anche numerosi filmati e dettagli della trama, che risultano essere molto importanti nell'economia della narrazione e per la crescita del personaggio di Kratos. La storia comincia con una lettera che invita lo spartano nel Valhalla, dove ad attenderlo c'è il suo passato. Giunto in questo regno in compagnia di Mimir, Kratos si ritrova dunque a ripercorrere le sue gesta in Grecia e i suoi trascorsi come tirannico Dio della Guerra, finendo per imbattersi persino in Helios, il Dio del Sole. Se siete giunti fino a qui, è perché volete sapere come termina la storia del DLC, dunque eccovi accontentati!

Come finisce il DLC Valhalla di God of War Ragnarok?

Nel finale di Valhalla Kratos si ritrova faccia a faccia con il mandate della lettera, ossia Tyr (il vero Tyr), con il quale si cimenta in ripetuti combattimenti. Scontro dopo scontro, il protagonista acquisisce una consapevolezza sempre maggiore, fino a trovare il coraggio di aprire delle porte giganti dietro le quali si celano i demoni del suo passato.

A quel punto si ritrova dinanzi alla sua versione più giovane, che siede sul trono del Dio della Guerra. Adesso che Freya gli ha chiesto di guidare assieme i Nove Regni, lo spartano ha paura di diventare nuovamente quella rabbiosa versione di sé stesso, nel caso dovesse nuovamente perdere ciò che gli è più caro. Trovando il coraggio di affrontare il suo passato, si assume tutte le responsabilità di quello che ha fatto prima di giungere in terra norrena e infine comprende di avere la forza per restare fedele a ciò che è diventato. La ritrovata speranza nella sua persona segna la definitiva maturazione di Kratos, certificata oltretutto dallo sblocco del trofeo finale, chiamato non a caso "Dio della Speranza".